Haar verhaal raakt kijkers diep.

Ongeneeslijk zieke Kiki

Toen Kiki 14 jaar was, kreeg ze tijdens een vakantie in Bangkok last van haar gezondheid. Ze werd teruggevlogen naar Nederland. Daar kreeg ze de diagnose leverkanker. Er werden ook uitzaaiingen naar haar longen gevonden.

Positieve instelling

“Je hebt nog een mooie zomer en dat is het”, kreeg Kiki destijds van haar artsen te horen. “Maar ik ben er nog steeds, dus er is ergens iets fout gegaan.” Ondanks deze gitzwarte diagnose probeert Kiki nog iets van haar leven te maken. “Ons leven ging op ‘leuke dingen doen’-stand.”

Bucketlist

Samen met haar beste vriendinnen werkte ze een bucketlist af. Zo wilde ze graag trouwen. Ze had geen partner, dus trouwde ze met haar beste vriendin Kim. “We hebben bruidsjurken gepast en ik heb ook een trouwring”, vertelde Kiki.

Angst voor de dood

Aan Tim Hofman vertelt Kiki ook over haar angst voor de dood: “Ik vind het nog steeds moeilijk te accepteren, en gewoon stom dat ik iedereen moet achterlaten.” Wel vond ze een manier om ermee om te gaan. “Ik heb gewoon bedacht dat het iets heel moois is. Dat ik een eigen kamer heb met een heel lekker bed. En dat ik dan een hele grote tv heb waarop ik kan zappen van persoon naar persoon. Als diegene m’n hulp nodig heeft, dan kan ik een deurtje openmaken en even de echte wereld inspringen als wat ik dan mag zijn. Dan ben ik onze hond en kan ik even helpen.”

Overleden

Een van haar dromen was om de uitzending van Over mijn lijk nog op televisie te kunnen zien, maar dat haalde ze helaas niet. Ze overleed op 14 juli 2021.

Reacties

Kijkers van Over mijn lijk laten op Twitter weten dat het verhaal van Kiki ze diep ontroert:

Arme Kiki 💔 Als je dit programma ziet #overmijnlijk 16,26,30 jaar. Met groot respect. Dat zet je toch met beide benen op de grond? Dan zeur je toch nooit weer over een mondkapje, een prikje, een lockdown en al die ellende die we elkaar vandaag de dag toedoen? — Piet Zijlstra - Projectmanager Klimaatadaptatie (@Piet_Zijlstra) 5 januari 2022

Oh kiki, ik had het je zo gegund dat je niet bang was voor de dood. Voor mij is de dood gewoon net als voordat ik geboren was, niks, en ik merkte er niks van. #overmijnlijk — YdoUcare (@Willllieeee) 5 januari 2022

Zit je dan als vader van 2 dochters met een brok in je keel.

Jezelf afvragend waar je je soms zo boos over maakt als je naar deze kanjer💪kijkt.

Was al zeer dankbaar maar nu weer bevestiging daarvan. De hemel is een ster🌟rijker #overmijnlijk #kiki — App Oorklep (@KasteelNick) 6 januari 2022

Lieve Kiki,

Ik hoop dat je jouw luikje hebt gevonden, er doorheen bent gesprongen en je jezelf op de tv hebt kunnen zien. Je was geweldig 💞@debroervanroos#overmijnlijk pic.twitter.com/UYSTWwX3zJ — Gertie Mooren (@MoorenGertie) 5 januari 2022

Lieve Kiki,

Jij bent een grote held!

Het leven is niet eerlijk, maar jeetje, wat kleur jij de wereld mooi.

#overmijnlijk #diepebuiging pic.twitter.com/5vNEBa0WH8 — Véronique (@VeroniqueKL) 5 januari 2022

Een van de mooiste programma's die ik al jaren kijk. Iedere aflevering jank ik mijn ogen uit mijn hoofd. Denk ik geniet van het leven want het kan zo voorbij zijn. Kiki jij sterke meid wat kunnen wij nog veel van je leren. Heb het goed daarboven. #overmijnlijk — Jolanda ❤ (@jolandejuf) 5 januari 2022

Wat een heerlijk jank-programma is het toch!



Tranen staan in mijn ogen door lieve Kiki, Patrick, Roy en Jip!



Door dit programma maak je je toch altijd een beetje boos over wat voor onzin ze hier dan uitkramen over de kleinste dingetjes.#overmijnlijk — Judith (@judith_poep) 5 januari 2022

Vrouw met kanker is onherkenbaar als ze wordt opgemaakt

Bron: BNNVARA, Twitter