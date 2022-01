Ook de kijkers thuis weten het niet droog te houden, schrijven ze op Twitter.

Over mijn lijk

In Over mijn lijk volgt Tim Hofman zes jonge mensen die ongeneeslijk ziek zijn en alles uit de laatste fase van hun leven proberen te halen. Jip (26) is daar één van. Ze wil het liefst de hele wereld ontdekken, maar tijdens een wandeling in 2013 krijgt ze plots een epileptische aanval. Het blijkt een hersentumor te zijn. Om haar dromen na te leven besluit Jip op reis te gaan en in India wordt ze stapelverliefd op Max. Ze trouwen, reizen samen verder in een busje en krijgen dochter Ava. Eind april 2020 krijgt Jip een slechte uitslag, de tumor blijkt agressiever dan de artsen dachten. 50% van de mensen met Jips vorm van kanker overlijdt binnen twee jaar. Met chemotherapie en bestralingen probeert ze zo lang mogelijk van Ava en Max te kunnen genieten.

De toekomst

In de tweede aflevering van Over mijn lijk voert Tim een diepgaand gesprek over de toekomst met Jip. Ze vertelt dat ze na haar diagnose door een diep dal ging. Eigenlijk wilde ze geen relatie of kinderen, omdat ze dacht dat niemand bij haar wilde zijn vanwege haar ongeneeslijke ziekte. Totdat haar man Max aangaf niet bang te zijn voor de toekomst. Dankzij dit nieuwe perspectief probeert Jip te genieten van de tijd ze nog heeft. “Ik dacht: misschien ben ik er nog heel lang. En toen ben ik in korte tijd zwanger geraakt”, vertelt ze.

Dochter achterlaten

De zorg voor haar kindje Ava geeft Jip veel energie, maar onderhuids vraagt ze zich ook af of ze niet tekortschiet door haar ziekte. “Als ik me echt rot voel, en er echt mee bezig ben, dan is zij wel de trigger. Daar kan ik niet over nadenken, dan blijft er weinig van me over. Dat ik haar achter moet laten.”

“Mama, niet huilen”

De tranen rollen over Jips wangen. Wanneer Ava, die op de achtergrond zit te kleuren, ziet dat haar moeder verdrietig is, loopt ze gelijk naar haar toe. “Niet huilen, mama”, zegt ze troostend. Ze geeft haar moeder een knuffel. “Mama lief”, mompelt ze. “Mooie ketting.” Het is een ontroerend moment en ook Tim is even sprakeloos. “Het lijkt wel of ze het aanvoelt hè”, zegt hij even later.

Ook de kijkers thuis zijn er stil van. Zo schrijft een kijkers op Twitter: “Iedereen die kijkt jankt. Dat kan niet anders. Vanwege dit mooie meisje, die lieve moeder en fijne vader”, schrijft een kijker op Twitter. Een ander reageert met: “Toen Ava haar moeder troostte, brak mijn hart.”

"Mama niet huilen"....zegt kleine Ava. Iedereen die kijkt jankt. Dat kan niet anders. Vanwege dit mooie meisje, die lieve moeder en fijne vader. #overmijnlijk — Nancy Bouman (@NancyBouman) 12 januari 2022

Ik ben te laat gaan kijken naar #overmijnlijk slechts de

laatste 5 minuten en dan zie je dit .... zit nog te janken

Toen Ava haar moeder troostte, brak mijn hart 💔 #overmijnlijk — xSoofx (@xSoofx1) 12 januari 2022

Over mijn lijk is elke woensdag om 21.35 uur te zien bij BNNVARA op NPO 1.

Bron: Over mijn lijk, Twitter