Kijkers prijzen zussen in ‘Steenrijk, straatarm’: “Eens niet van die ondankbare, zeurende rijken”

Anisa en Moska hebben het niet altijd makkelijk gehad: Anisa vlucht op 3-jarige leeftijd naar Nederland met haar ouders, Moska wordt daar later geboren. Hoewel ze het niet breed hebben, pakken ze alles aan om ervoor te zorgen dat ze een goed leven voor zichzelf kunnen opbouwen. Hun doel? Hun ouders trots maken. “Ze hebben zoveel opgegeven voor ons”, zo vertellen ze in tranen voor de camera.

Omhoog geklommen

Trots zijn hun ouders vast wel, want Anisa en Moska hebben het goed voor elkaar. Moska is tandarts en Anisa werkt als advocaat in New York en heeft samen met haar man geïnvesteerd in vastgoed. Ook hebben de twee hun eigen jurkenlijn. Ze verdienen samen aardig wat geld en hebben dan ook wekelijk een aanzienlijk bedrag te besteden. Ze geven per week 2.250 euro uit.

Schrijnend contrast

Hulya kan zich van zo’n weekbudget maar weinig voorstellen. Zij is door schulden op straat terechtgekomen en moest zelfs maandenlang in haar auto wonen terwijl haar kinderen bij haar ouders sliepen. Inmiddels heeft ze een woning toegewezen gekregen, maar breed heeft ze het niet. Ze is reumapatiënt en leeft van de bijstand. Ze heeft naar eigen zeggen ‘niks’ en moet rondkomen van een weekbudget van 100 euro. “Wat ik daarmee kan doen is niet veel”, zo erkent ze.

Positieve reacties

Hoewel Moska en Anisa in een volledig andere situatie terechtkomen dan ze gewend zijn, gaan ze ontzettend positief met de situatie om. En dat niet alleen: ze laten aan het einde van de uitzending ook nog eens een cadeau voor Hulya achter. Op Twitter worden ze overspoeld met complimenten:

De zusjes in #steenrijkstraatarm zijn echt super sympathiek. Geweldig om eens niet van die ondankbare zeurende “rijken” te zien — Dalmore15 (@Dalmore15_) 19 april 2023

#steenrijkstraatarm

Ben niet snel emotioneel als man maar deze aflevering deed toch wel even tranen rollen. 🥶❤️ — Coen Groothuis (@coen_groothuis) 19 april 2023

Ja mooie aflevering, mooie mensen allemaal 💕🌸#steenrijkstraatarm — 🌷☕️🌸Wis🌸☕️🌷 (@wissygolightly) 19 april 2023

Wat een lieve zussen #steenrijkstraatarm beleefd en respectvol over de woning en omgeving/ situatie van het gezin ! — 🇳🇱billy63 🇳🇱 (@billy6318) 19 april 2023

