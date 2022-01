Dat blijkt uit een stortvloed van lovende tweets over de Libanese geoloog.

Achtergrond kandidaten

De gekozen kandidaten van het nieuwe seizoen zijn modeontwerpster Sandy, geoloog Abdallah, cardioloog Marco, tattoo-artiest Bodine, timmerman Thomas, student Freek, student Siobhán, architect Matthieu en grafisch ontwerper Yolande. De jury bestaat dit seizoen uit vast jurylid Pieter Roelofs en het nieuwe jurylid: kunstenaar Raquel van Haver. En het gastjurylid? Dat is deze aflevering Bert van Leeuwen.

Naaktmodellen

Er wacht de amateurschilders meteen een grote uitdaging. De lessen en de opdrachten staan deze aflevering in het teken van verhoudingen. Voor de vrije opdracht schilderen ze naaktmodellen, een echte klassieker in de kunstwereld. Dat is echter niet voor iedereen gemakkelijk.

Te verlegen om te kijken

Voor Abdallah, die vanuit Libië naar Nederland verhuisde, is het een onwennige situatie. “Ik ben te verlegen om ernaar te kijken”, zegt hij giechelend. “Ik ben het niet echt gewend, maar ik moet het gewoon doen. Ik wil niet naar huis, dus ik probeer ze nu echt als een object te zien”, legt hij uit. “Het zijn natuurlijk lieve levende mensen, maar in mijn ogen nu even een stilleven.”

Andere cultuur

Als Annechien vraagt wat hij van de vrije opdracht met naaktmodellen vindt, legt hij uit waarom het voor hem zo lastig is. “Het is normaal, maar niet mijn cultuur, zeg maar. Ik ben te verlegen”, herhaalt hij.

Reacties

Ondanks zijn verlegen aard en onwennige gevoel weet hij de aflevering wel te winnen. En niet alleen de jury is weg van het charme, de ontwapenende eerlijkheid en het talent van Abdallah, ook de kijkers zijn door hem geraakt.

Hij durft eindelijk te kijken..

Schattig zo verlegen 😃#projectrembrandt pic.twitter.com/mAhtk7z9bL — Patricia (@kijktdoorjeraam) 30 januari 2022

Leuke kandidaten bij #ProjectRembrandt.

De verlegen Abdallah, die het moeilijk vindt om naar zoveel naaktheid te kijken, heeft nu al de gunfactor. pic.twitter.com/vCtQMwalNw — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 💉💉+💉 (@marcelbar8) 30 januari 2022

Bron: NTR