Lastige opdracht

Als eerste bezoeken de zeven overgebleven kandidaten het Rijksmuseum, waar ze in de Eregalerij een kleurenstudie maken van De bedreigde zwaan van Jan Asselijn. Het mengen van kleuren blijkt een lastige opdracht.

Stralende bruid

Als tweede moeten ze een kleurrijk bruidstafereel portretteren. De jury legt de lat hoger en let naast kleurgebruik ook op de technische groei en ontwikkeling van de deelnemers. Model staat een Indiaas bruidspaar, dat een maand ervoor in het huwelijksbootje stapte. “We dragen dezelfde kleding en precies dezelfde accessoires als toen”, vertelt ze bruid stralend.

Tijdsdruk

Deelnemer Abdallah worstelt met de tijdsdruk. “Het is te veel voor me, ik weet het niet”, vertelt hij. De jury liet al weten dat hij minder perfectionistisch mag zijn, maar desondanks is het een worsteling. “Je denkt nu dat je opnieuw moet beginnen, maar dat hoeft niet”, zegt schildercoach Iris Frederix tegen hem. “Ik voel me niet lekker, alsof het niet gaat lukken”, reageert hij.

Perfectionisme

Toch weet hij zichzelf te herpakken, en gaat hij aan de slag met de tweede opdracht. Hij begint, ondanks de bemoedigende woorden van Iris, tóch opnieuw. “Ik vind het niet leuk dat ik zo in paniek raakte. Ik ben gewoon een perfectionist. Het is niet wat ik wil, maar hopelijk is het voldoende”, aldus Abdallah over het eindresultaat.

Lovende woorden

Iris Frederix is na afloop zeer te spreken over het werk van Abdallah. “Je hebt het blauw heel mooi gebruikt, het haar vangt de glans perfect, het oogwit is zelfs niet helemaal wit en dat geeft aan dat je echt goed gekeken hebt.” Kunstliefhebber Fred van Leer is gastjurylid. Hij grapt: “Op Instagram zou ik het oog nóg witter maken, maar dit is inderdaad heel natuurlijk!”

Reacties

De kijker thuis is ook te spreken over het werk van Abdallah. Op Twitter steekt men hem een hart onder de riem:

Awww Abdallah paniek... je bent een van mijn top 3. You can do it!!! #projectrembrandt — Claudia (@_cloudy_a) 20 februari 2022

Gelukkig komt Abdallah weer tot zichzelf... Met ingehouden adem op de bank go go #TeamAbdallah #ProjectRembrandt — Karin 🙉🙈🙊 (@karinsaccountje) 20 februari 2022

Worsteling met kleur.

Dat was weer een mooie aflevering van #projectrembrandt pic.twitter.com/fqOl9kySG9 — AstridSchravenInterieurontwerp & -advies🏠 (@DeLoftWijchen) 20 februari 2022

Alhoewel Abdallah met moeite aan de vrije opdracht begon, heeft hij een verrassend werk afgeleverd. #projectRembrandt pic.twitter.com/ZgLskW6vHN — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 💉💉+💉 (@marcelbar8) 20 februari 2022

Bron: NTR