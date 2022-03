Kijkers ‘Project Rembrandt’ zagen liever iemand anders afvallen: “Hij is zo arrogant”

De kijkers van het programma zijn deze week niet bepaald blij met de afvaller.

Halve finale

Deze aflevering moeten de vijf overgebleven kandidaten laten zien hoe hun eigen ‘handtekening’ zich heeft ontwikkeld de afgelopen weken. Hebben ze wel een eigen signatuur? Daar zijn niet alle kandidaten zo zeker van.

Spoorwegmuseum

Voor de eerste opdracht gaan de kandidaten naar het Spoorwegmuseum. Daar krijgen ze eerst les in het schilderen vanuit hun onderbewustzijn. Ze moeten elkaar natekenen terwijl ze met elkaar kletsen.

Technische opdracht

Tijdens de technische opdracht moeten de kandidaten drie texturen van een treinwagon op het doek krijgen: metaal, hout en stof. Een lastige opdracht, maar niet voor Egon: hij wint!

Vrije opdracht

Voor de vrije opdracht krijgen de kandidaten te maken met wel heel bijzondere modellen: hun dierbaren! Dat is best een uitdaging, niet alleen voor de schilders, maar ook voor de modellen: zij moeten 3 uur lang stilzitten. Sergio Vyent (die je kent van First dates) is gastjurylid bij deze opdracht. En ook de publieksjury mag hun mening over de portretten geven.

Reacties afvaller

De publieksjury kiest Abdallah als favoriet: hij is door naar de finale. De jury beloont Siobhán met een plek naar de finale. Daarna gaan Egon en Freek door. Dat betekent dat Matthieu afvalt. Kijkers laten op Twitter weten dat ze niet blij zijn. Zij zagen namelijk liever Freek vertrekken en noemen hem arrogant.

Helaas zij we nog steeds niet van die arrogante Freek af mensen.. #projectrembrandt — Romy (@romychar) 6 maart 2022

huh!!!!! Freek blijft #projectrembrandt — Tiemen Jan van Dijk (@TiemenJan) 6 maart 2022

De een noemt het zelfvertrouwen een ander noemt het misplaatste arrogantie. Een beetje bescheidenheid komt een stuk sympathieker over. #Freek #ProjectRembrandt — Paul (@bountybasher99) 6 maart 2022

Bron: NPO, Twitter