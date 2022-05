BNNVARA omschrijft Pop22 als ‘de enige plek op de Nederlandse televisie waar pop, rock, soul, hiphop en dance samenkomen’. In het nieuwe muziekprogramma draait het om bekende en opkomende artiesten die een showcase geven van hun werk.

Muziek in de hoofdrol

Tijdens de aankondiging van het programma vertelde Ilse dat zij en Matthijs zich eraan ergeren dat er al jarenlang geen muziekprogramma op televisie is waarin muziek de hoofdrol speelt. “Muziek verdient om in z’n kracht op een podium opgetild te worden en de noodzaak is alleen maar groter geworden de afgelopen tijd”, aldus Ilse.

Reacties op Pop22

In de eerste aflevering, die donderdagavond op de buis was, kwamen Davina Michelle, Froukje, Sor, Chels en Blanks voorbij. Het is de bedoeling dat Pop22 uit twee afleveringen bestaat, maar online laten kijkers weten dat veel te weinig te vinden.

‘Alsje, aasje, alsjeblieft NPO/BNNVARA laat Ilse DeLange en Matthijs van Nieuwkerk minstens één heel seizoen maken van Pop22’, schrijft een kijkers. Een ander: ‘Dit programma bewijst maar weer dat je de wereld om je heen even kan vergeten.’

Net #pop22 terug gekeken! Wat een mooi programma is dat geworden! Draait puur om de muziek en de gedachte erachter! 💖😍

Keer wat anders dan bijvoorbeeld masked singer of oh wat een jaar etc programma’s

Goed gedaan @IlseDeLange — Charelle van de Kuit (@Charelle92) 19 mei 2022

Mij hebben ze mee… Wat een goed popprogramma. #pop22 is echt een toegevoegde waarde bij de publieke omroep. @IlseDeLange en Matthijs mogen voor mij zeker langer dan 2 uitzendingen doorgaan. Interessante formule, blijft boeien. — Stan Ypeij (@StanYpeij) 19 mei 2022

Alsje alsje alsjeblieft NPO/BNNVARA laat @IlseDeLange en @gaat_door minstens één heel seizoen maken van #Pop22 ! Dit programma bewijst maar weer dat je de wereld om je heen even kan vergeten! ♥️🎵 Muziek verbindt mensen met anderen en met zichzelf🫶🏽 — Anna Tiecken (@AnnaTiecken) 19 mei 2022

#Pop22 wat een te gek programma! Weer totaal iets anders! Heerlijke muziek, lekker gevarieerd. En hoe mooi om talenten zo een podium te geven. Ilse en Mathijs top! Dit programma moet echt een vervolg krijgen, dat verdiend het. — cynthia (@cynth606) 19 mei 2022

Dat is een aanwinst. Lekker afwisselend muziekprogramma. Ik voel me betrokken en omringt door gedreven muziekliefhebbers. En interviews die net iets langer doorgaan dan het voor de hand liggende. #pop22 op @NPO1 @BNNVARA Doorgaan graag! — marcloev (@marcloev) 19 mei 2022

#Pop22, eindelijk een programma waarin het om de artiesten gaat, ipv de presentatoren. Erg genoten. En nu door! — Bert van Holland (@BertvanHolland3) 20 mei 2022

Bron: Twitter