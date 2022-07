Wat een bedrag!

Kar vol snacks

Weekboodschappen doen voor een gezin van elf is een hele onderneming. Vader Johan neemt het wekelijkse bezoekje aan de supermarkt op zich en de kinderen sluiten zich daar maar al te graag bij aan. Johan gooit de ene na de andere snack in zijn winkelwagen. Bapao’s, koetjesrepen, krakelingen, chocolade: alles komt voorbij behalve groenten. “Als wij boodschappen doen, zijn we totaal niet bezig met gezond”, lacht Johan vrolijk.

Aanbiedingen

De weekboodschappen nemen een flinke hap uit het salaris van Johan en daarom speurt hij in de supermarkt goed naar koopjes. Als blijkt dat er andere bapao’s goedkoper zijn dan die in zijn kar liggen, wisselt hij de gestoomde broodjes snel om. “2,80 euro hebben we nu verdiend”, zegt hij trots tegen zoon Harrie en dochter Albertine.

Reacties

Bij de kassa blijkt dat Johan 423 (!) euro moet afrekenen. Bij thuiskomst zegt moeder Janneke nog dat ze slechts vier dagen vooruit kunnen met deze boodschappen. Kijkers reageren vol verbazing op het fragment. ‘423 euro voor 4 dagen boodschappen... Wat voor inkomen hebben deze mensen?’, vraagt een kijker zich af.

€423 voor 4 dagen boodschappen....wat voor inkomen hebben deze mensen? #eenhuisvol — Anita de Beer (@AnitadeBeer2) 28 juli 2022

Bron: Twitter