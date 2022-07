Kijkers schrikken van ‘knettergekke’ huizenprijzen in ‘Voor hetzelfde geld’

Inmiddels is wel bekend dat de huizenprijzen het kookpunt naderen, maar tijdens deze zoektocht schrikken de kijkers toch weer van de gigantische bedragen.

Flink budget in ‘Voor hetzelfde geld’

Het budget dat Ton en Marijke hebben is niet mis. De twee hebben namelijk maar liefst acht ton te besteden. Daarvoor kun je wel een mooi huis met tuin kopen in de buurt van Scheveningen zou je denken, maar dat valt vies tegen. Daarom komen de makelaars al snel met drie opties in het midden van Nederland.

Tweekapper in Zuid-Holland

De allereerste woning ligt in Boskoop. Het is een groot huis, maar de tuin is behoorlijk klein. Wel is de waterrijke omgeving precies wat het stel zoekt. Het huis heeft echter nóg een nadeel: er wordt de komende twee jaar in de achtertuin een villawijk gebouwd. De riante woning staat te koop voor € 795.000. Dat is toch een flink bedrag of tweekapper met een kleine tuin.

Nieuwbouwwoning in Brabant

De tweede woning is een gigantisch huis met een grote tuin in Veghel voor € 744.000. Het is een nieuwbouwwoning die nog gebouwd moet worden, maar bij een vergelijkbare woning mogen Ton en Marijke een kijkje nemen. Het stel is erg onder de indruk. Het vinden van een vrijstaande woning in de gemeente Den Haag is voor deze prijs namelijk ondenkbaar. Je zit dan al snel boven de miljoen euro.

Huis met prachtige tuin

Als laatste gaat het stel kijken bij een woning in het Brabantse Wijk en Aalburg. Daar staat een groot vrijstaand huis met tuin te koop voor € 595.000. Het is niet helemaal de smaak van Ton en Marijke, maar vanwege de prijs houden ze budget over om er zelf nog iets van te maken. Over de tuin zijn ze in elk geval wel te spreken.

Proefwonen

Na lang wikken en wegen, gaat het stel proefwonen in het huis in het Brabantse Veghel. Dit was de enige woning waar ze écht enthousiast over waren. Omdat het huis er nog niet staat, verblijven ze in een bed & breakfast. Zo kunnen ze toch de omgeving goed leren kennen. Aan het einde van de week zijn Ton en Marijke nog net zo enthousiast, alleen zien ze er tóch vanaf. “Dit ligt niet aan het perceel, maar aan de ontwikkeling en hoe lang het duurt. Te lang.” Ook Marijke vindt twee jaar wachttijd voor deze nieuwbouwwoning te lang. “We willen nú lekker in die tuin barbecueën met de kinderen en kleinkinderen en niet pas over twee jaar.”

Reacties van kijkers ‘Voor hetzelfde geld’

Kijkers begrijpen de keuze Ton en Marijke. Ze zijn in ieder geval blij dat ze niet voor de allereerste woning hebben gekozen. Met hun grote budget verdienen ze meer, vinden ze. De kijkers zijn namelijk enorm geschrokken van de gigantische prijs van het huis in Boskoop. ‘Acht ton voor dat!? Knettergek!’, schrijft er een op Twitter. Een ander reageert met: ‘Bijna een “normale” eengezinswoning, met een postzegeltuintje... en dat voor acht ton.’

Zo, dan was ik toch voor een van de andere 3 opties gaan. 8 ton voor zo’n keet met een tuintje.. nie goed wijs #voorhetzelfdegeld — Sven (@Sven59880545) 5 juli 2022

8 ton voor dat!!?? Knettergek #voorhetzelfdegeld — Der Träumer (@TrotseDrent) 5 juli 2022

8 ton. Voor een zoveel in een dozijn 2 kapper. Idioot! #voorhetzelfdegeld — N! (@NataschavdPloeg) 5 juli 2022

Daar hebben ze minstens 4 ton teveel voor betaald… #voorhetzelfdegeld — Albertien (@TienesJell) 5 juli 2022

Niet ten nadele van de mensen daar, maar wijk bij Duurstede versus flat aan het strand van Scheveningen.🤔🙄. voor pak hem beet 8 ton.wat moeten de beroemde kleinkinderen nu. #voorhetzelfdegeld — Angel 45 (@Angel4565137402) 5 juli 2022

Bijna een "normale" eengezinswoning, met een postzegeltuinTJE...en dat voor 8 ton ?? 🤑

Dat is het naar mijn idee niet waard...

#voorhetzelfdegeld — Syl (@SylsLife) 5 juli 2022

Ik was toch voor Wijk en Aalburg gegaan.. dit was 8 ton voor een "halfvrijstaande woning" --》 zeg gewoon tweekapper #voorhetzelfdegeld — Mariëlle Reijerkerk (@MNReijerkerk) 5 juli 2022

Dit huis voor 8 ton besteed? Hoe dan? Echt never nooit niet. #voorhetzelfdegeld — Maddy303 (@madansmat) 5 juli 2022

Bron: Voor hetzelfde geld, Twitter