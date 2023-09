Kijkers sluiten déze deelnemer van ‘Expeditie Robinson’ massaal in hun hart: ‘Moet lang in het spel blijven’

Let op: dit artikel bevat spoilers.

Eerste afvallers

Het waren bewogen eerste afleveringen van Expeditie Robinson. In de eerste aflevering moest ieder kamp zaterdagavond één teamlid verbannen naar afvallerseiland. Dat werden zangeres Eva Simons en presentatrice Iris van Lunenburg. Beide vrouwen begrepen niets van de keuze van hun teamgenoten en namen het persoonlijk op. Zondagavond zagen we na de eerste eilandraad wie de vrouwen gezelschap komt houden op hun ‘eigen’ onbewoonde eiland.

Onverwachte blessure

Opvallend is dat in de tweede aflevering niet één, maar twee deelnemers het spel verlaten. Voormalig GTST-acteur Hassan Slaby krijgt tijdens een proef namelijk te maken met een onverwachte elleboogblessure. De acteur heeft zichtbaar veel pijn als een dokter het verband van zijn elleboog haalt. “Je voelt je een soort invalide”, zegt hij daarover, waarna hij met tranen in zijn ogen besluit het spel te verlaten. “Ik doe dit voor de groep.”

Naïviteit

Dan is het tijd voor de eerste eilandraad. Het lijkt erop dat realityster Jaimie Vaes óf PowNed-verslaggever Mark Baanders het spel moet verlaten. Uiteindelijk ziet Mark Baanders zijn naam het meest voorbijkomen op de gevreesde briefjes. Kijkers zijn massaal geraakt door de manier waarop hij zijn verlies neemt. Baanders vertelt namelijk dat hij bewust alle politieke spelletjes probeerde te vermijden. Dat zou hij een volgende keer niet anders doen.

“Die naïviteit, daar ben ik blij mee. Dat maakt mij ook een heel vrolijk mens. Dat dit is gebeurt, is waardoor je als mens hard wordt en misschien je naïviteit verliest. Maar ik hoop mijn naïviteit niet te verliezen.”

Publiekslieveling

Kijkers zijn onder de indruk van zijn oprechte woorden en hopen dan ook dat Mark het lang gaat uithouden op afvallerseiland. Ze willen de presentator namelijk weer terugzien in het spel.

Mark moet er echt nog lang in blijven, wat een leuke vent is dat#ExpeditieRobinson — Ollie (@3_Ollie_3) 3 september 2023

Wat een mooi verhaal van Mark over zijn naïviteit en dat hij dit niet wil verliezen. Lijkt me een fijne vent. Hoop echt dat hij het gaat redden en keihard terugkomt! 💪#ExpeditieRobinson — Ilse (@Ilseislief) 3 september 2023

Mark heeft wel een beetje mijn hart gestolen. #ExpeditieRobinson — Taco (@Alotoftaco) 3 september 2023

Vind Mark veel sympathieker dan ik vooraf had gedacht #ExpeditieRobinson — Iris (@_Iris1994_) 3 september 2023

