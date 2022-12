Kijkers smullen van kerstaflevering ‘GTST’ mét aanzoek van Laura

Het was een prachtig moment: Laura (gespeeld door Jette van der Meij) ging op één knie voor Henk (gespeeld door Johnny Kraaijkamp jr.). Heb jij het droog weten te houden?

Kerstaflevering ‘GTST’

Laura en Henk hebben een roerige tijd achter de rug. Laura kreeg de diagnose Parkinson en heeft veel aan de steun van Henk, maar het heeft hun relatie ook weleens bemoeilijkt. Laura heeft namelijk veel tijd alleen nodig, tot ongenoegen van Henk. Hier liep de relatie al eerder op stuk, maar ze probeerden het opnieuw, totdat Henk er vlak voor kerst weer een punt achter zette.

Aanzoek

Maar Laura ziet een eenzame kerst helemaal niet zitten. Op de kerstmarkt in Meerdijk besluit ze hem te verrassen. “Het spijt me wat er met ons gebeurt. Een liefde zoals wij hebben, daar moet je zuinig op zijn. En ik weet dat jij je steeds hebt weggecijferd om aan mijn wensen te voldoen. Ik besef ook heel goed wat het voor jou betekend heeft”, zegt Laura als ze alleen zijn. “Ik hou van jou. Ik kan je niet loslaten. En dat wil ik ook helemaal niet.”

De grote vraag

Dan stelt ze die ene grote vraag: “Alles is natuurlijk heel erg onzeker in mijn toekomst, maar er is één ding dat ik zeker weet en dat is dat jij daarin thuishoort. En, nu ik dit nog kan...” Ze gaat op één knie en zegt: “Wil je met me trouwen?” “Wil je dat echt?”, vraagt Henk. “Ik hoop dat ik niet te laat ben”, aldus Laura. “Natuurlijk wil ik met je trouwen”, besluit Henk. Het aanzoek wordt verzegeld met een kerstkransje om zijn vinger.

Driemaal is scheepsrecht

Dit wordt alweer het derde soaphuwelijk voor Laura. Eerst trouwde ze met Robert Alberts (gespeeld door Wilbert Gieske), maar ze kreeg het ook voor elkaar om met haar eigen zoon Dennis (gespeeld door Koert-Jan de Bruijn) te trouwen - kun je het je nog herinneren? Wat een toestand was dat! Hopelijk is driemaal scheepsrecht. De kijkers van GTST hebben in ieder geval genoten van de kerstaflevering van gisteravond:

Deze (kerst)afl van #Gtst vorige week al gezien, maar hij is wel weer mooi en ietsje langer dan normaal. Laura & Henk🥰 — Malou (@maloumaas) 22 december 2022

Ze maken mij vanavond wel lekker op tv vanavond.

Overal sneeuwt het.❄️❄️❄️🤣#Oogappels #Kerstappels #gtst — Luuk ten Have🚴‍♂️⛷🇺🇦🕊 (@luuktenhave) 22 december 2022

Zo die Nina is slim

Goede verhaallijn ... #GTST :) — Debbie Schigt (@DebbieSchigt) 22 december 2022

Fantastisch.

Kerst en de familie Sanders.#gtst 🎄🥂 — Luuk ten Have🚴‍♂️⛷🇺🇦🕊 (@luuktenhave) 22 december 2022

Speciaal voor de 6000ste aflevering van GTST ging Jette van der Meij in gesprek met haar grootste fan: Della. Wat zijn de favoriete scènes van de actrice? En waarom is Della zo’n fan?

