Kijkers staan massaal achter Arjen Lubach die pleit voor smartphoneverbod op school

Ben jij het eens met zijn voorstel?

Smartphoneverbod CDA

Arjen Lubach nam het in de Avondshow op voor Tweede Kamerlid René Peters (CDA). In november 2022 bracht hij het plan naar buiten om smartphones te verbieden op scholen. Momenteel is er geen landelijk beleid, terwijl mobieltjes een grote stoorzender zijn op scholen. Of, zoals Arjen woensdagavond zei: “Mobieltjes zijn aandachtsgeile verslavingsbommen die ons hele onderwijs naar de t*ring helpen.”

Telefoontas

Arjen pleit voor een compleet verbod. Maatregelen als een schooltas waar leerlingen hun telefoon in kunnen doen voordat de les begint, werken volgens hem niet. “Leerlingen kijken dan de hele dag naar zo’n tas. Het is wetenschappelijk bewezen dat dit niet werkt”, legt de presentator uit.

Het is een ergernis van docenten. Maar vooral scholieren lijden eronder: smartphones in de klas. Hoog tijd voor een landelijk smartphoneverbod. Kijk De #Avondshow op YouTube: https://t.co/tBd0JRSC1M pic.twitter.com/orMbKoe5cI — De Avondshow met Arjen Lubach (@deavondshowvpro) 25 januari 2023

Afleidend apparaat

In landen als Frankrijk en Australië is er al een smartphoneverbod in lokalen. Leerlingen moeten hun mobieltje aan het begin van de dag in hun kluis leggen. Arjen ziet dat wel zitten.

“Gewoon helemaal geen smartphones meer in schoolgebouwen. Weg met dat ding”, roept hij op. “Leerlingen worden steeds slechter in taal en rekenen, maar ondertussen laten we ze de hele dag rondlopen met een apparaat dat ze afleidt.”

Reacties

De presentator kan rekenen op veel bijval. ‘Eens met Arjen Lubach: smartphones moeten verplicht de hele dag in de kluis op scholen. Daar moet de politiek zich hard voor gaan maken’, schrijft een twitteraar.

Ik begrijp dat Arjen Lubach in de #Avondshow heeft gepleit voor het gedurende de gehele schooldag in een kluis op school opbergen van de smartphones van leerlingen.

Ik ben voor. Laat de politiek dat oppakken. Het komt m.i. de schoolprestaties ten goede. #deavondshow #lubach — Elsschot 🇳🇱🇪🇺🇺🇦 (@marcelbar8) 25 januari 2023

Eens met Arjen Lubach: Smartphones moeten verplicht de hele dag in de kluis op scholen. Daar moet de politiek zich hard voor gaan maken. #avondshow #deavondshow — Rick Tweets 🇳🇱 | #StandWithUkraine 🇺🇦 (@rick_tweets) 25 januari 2023

Ijzersterk; het tegengaan van telefoon gebruik op scholen. Er zijn louter nadelen aan het gebruik aldaar. Kom op D66, minister op de post en echt impact maken. Nu en voor de toekomst. #onderwijs #lubach https://t.co/kduXBh2qYw — Joost van Scherpenzeel (@Joost_van_S) 25 januari 2023

Geen smartphones meer op school. Prima plan!#lubach https://t.co/EPc1CAEGid — Paul van Gessel (@paulvgessel) 25 januari 2023

Ik ben geen boomer en toch een groot voorstander van een verbod op smartphones op scholen. #lubach #Avondshow — Marije van Rest (@marijevanrest) 25 januari 2023

#Avondshow #lubach Inderdaad, verbieden die mobieltjes op school EN in de tweede kamer! Al die politici zijn zelf verslaafd. @DennisWiersma wees eens een bestuurder already. — ietsist🌍🌞🌳*insert windturbine emoij* (@ietsist) 25 januari 2023

Presentator Arjan Lubach heeft bij de avondshow een vertrouwd team, waaronder zijn huidige vriendin én zijn ex-vriendin. Matthijs vertelt hier meer over:

Bron: Twitter