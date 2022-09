Kijkers ‘Steenrijk, straatarm’ geen fan van rijke dames: ‘Tenenkrommend’

De reacties op de aflevering zijn niet mals.

Meer dan 2000 euro per week

Ferrah en Christie ruilden voor een week van leven met vader Maikel, moeder Wienanda en hun dochters Latisha, Chady en Shumaila. Het arme gezin gaat naar de voedselbank en moet rondkomen van 110 euro per week, terwijl de twee ondernemende dames in hetzelfde tijdbestek meer dan 2000 euro uitgeven. Ferrah en Christie zijn actief in crypto en vastgoed en coachen mensen die ook dromen van een luxe lifestyle.

Luxe villa in Turkije

In Steenrijk, straatarm blijven gezinnen meestal in Nederland of België, maar de familie Elisabeth krijgt vijf vliegtickets naar het Turkse Izmir. Daar heeft Ferrah een villa van 2000 vierkante meter die van alle luxe is voorzien. Zo heeft ze de hele dag een ‘housekeeper’ tot haar beschikking die haar huis schoonmaakt en voor haar kookt.

Reacties ‘Steenrijk, straatarm’

Familie Elisabeth is enorm dankbaar voor hun week in Turkije. Bij thuiskomst is het gezin ook verrast dat Ferrah en Christie 66 euro van het budget hebben achtergelaten. Bij de kennismaking barsten vader Maikel en moeder Wienanda in tranen uit als de twee vriendinnen aanbieden om hun te helpen met de financiën. Toch vallen de dames niet in de smaak bij kijkers. Volgens mensen zouden de vrouwen teveel ‘pronken’ met hun geld. Anderen vinden het vervelend dat ze het vaak hebben over hun werk als coach.

Achhhhh ze hebben een introductie korting op hun crypto en vastgoed cursus 🫠🫠🫠 #nukomtdeaapuitdemouw #marketingme #steenrijkstraatarm pic.twitter.com/eCGaD2ED70 — Tuttie (@Tuttie57151926) 21 september 2022

#steenrijkstraatarm de zogenaamd rijke mensen zijn tegenwoordig meestal coachende snobs met een onduidelijk verdienmodel.. de “arme” mensen hebben altijd een hoge factor die je eigenlijk alles gunt zeker die kinderen — Edwin (@Edwincuracao) 21 september 2022

Knetters, alweer iemand die andere mensen leert hoe ze rijk moeten worden en daar dan schathemeltje rijk van wordt. Vorige ook al zo'n dude #steenrijkstraatarm — DenRikkert (@erik_voort) 21 september 2022

Als ik kijk naar de woning - omdat ik in vastgoed zit, kijk ik dus naar de woning - ….

Subtiel, subtiel #steenrijkstraatarm — Hoeshmand | حوشمند (@Hoeshmand) 21 september 2022

Ah wat fijn. Zij zet elke maand 10% opzij. Ik gok dat als deze mensen dat hadden gekund zij dat ook wel hadden gedaan. Maaaaaar dat gaat niet bij iedereen snoes. #steenrijkstraatarm — Claudia (@claudje_ammy) 21 september 2022

Ah, ze zijn coaches, dat wisten we nog niet 🤦‍♀️#steenrijkstraatarm — adnariM (@adnariM1975) 21 september 2022

Nou rijke tantes, misschien moeten jullie de schulden van die mensen gewoon wegwerken als jullie zoveel geld hebben waar jullie mee lopen te pronken #steenrijkstraatarm — Harry Bruggink (@Harry_Bruggink) 21 september 2022

Bron: SBS6