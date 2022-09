Kijkers ‘Steenrijk, straatarm’ onder de indruk van zoon Jan-Thijs: ‘Wat een topgozer’

In Steenrijk, straatarm ruilen gezinnen die een totaal ander uitgavenpatroon hebben voor een week van leven.

Luxe landhuis

Wim en Saartje wonen net iets over de grens met België in een landhuis dat is voorzien van alle luxe. Ze hebben een biljartkamer, een privébioscoop en kunnen alles kopen wat hun hartje begeert. “Als Saar iets wil hebben, dan kijken we meestal niet naar de prijs. Dan kopen we het gewoon”, vertelt Wim. De twee willen graag ruilen met een gezin dat minder te besteden heeft. “Wij gunnen ze een onvergetelijke week.”

Pijnlijk verhaal

Aan de andere kant hebben we Marcel en Trijntje die samen met hun twee kinderen Jan-Thijs en Klazina in een knusse eengezinswoning in Sneek wonen. Het liefdevolle gezin draagt een pijnlijk verhaal met zich mee: Marcel en Trijntje verloren twee kinderen tijdens de zwangerschap, waar ze nog altijd veel verdriet om hebben. “Ik schiet er helemaal vol van”, zegt Trijntje geëmotioneerd.

Weekbudget

Zodra Marcel en Trijntje met de kinderen het erf van Wim en Saartje oprijden, gaan ze uit hun dak. Als ze het weekbudget zien, staan ze al helemaal perplex. De familie mag 1900 euro (!) uitgeven in één week. Andersom hebben Wim en Saartje juist maar 90 euro om te besteden voor dezelfde periode. “Het is jammer dat er zo’n groot verschil is tussen rijk en arm”, zegt Saartje daarover. Om de uitdaging echt aan te gaan besluit het koppel om de week door te komen met 45 euro, zodat het gezin wat extra geld overhoudt.

Droom die uitkomt

Waar Wim en Saartje hun week vullen met wandelingen en een zelfgemaakte lunch op een bankje in de stad, is de week van Marcel, Trijntje, Klazina en Jan-Thijs vooral gevuld met luxe uitjes. Jan-Thijs krijgt tranen in zijn ogen als hij hoort dat hij in België een circuit mag bezoeken. Voor zijn moeder is het een wens die uitkomt, dat haar zoon dit kan meemaken. “Hier heb ik van gedroomd”, zegt ze. Ook Klazina houdt het niet droog als ze haar droom in vervulling gaat tijdens een middag paardrijden.

Reacties op Steenrijk, straatarm

Kijkers van het programma laten weten dat ze vooral onder de indruk zijn van zoon Jan-Thijs. Hij heeft een grote verantwoordelijkheid in het gezin. Met het geld dat hij verdient met zijn bijbaan in een fastfoodketen trakteert hij zijn ouders en zusje op een middag schaatsen of een etentje bij de Chinees. ‘Lieve zoon’, schrijven meerdere mensen op Twitter. ‘Ik ben fan van die zoon... wat een topgozer!’ typt een ander.

Oudste zoon in #steenrijkstraatarm is goud waard! Wat een lieve jongeman! — LoesjeDing (@DingLoesje) 24 augustus 2022

Ik ben fan van die zoon... wat een topgozer... #steenrijkstraatarm pic.twitter.com/so2aJ3mn72 — Mike De Vries (@MikeDeV75061620) 31 augustus 2022

Wat een lieve zoon!!#steenrijkstraatarm — Justme (@Justme55773607) 31 augustus 2022

Wat is dat een sympathieke zoon in het arme gezin. #steenrijkstraatarm pic.twitter.com/Vyb3MCAm4m — Elsschot 🇳🇱🇪🇺🇺🇦 (@marcelbar8) 31 augustus 2022

Ik ben fan van die zoon en die hond... #steenrijkstraatarm — Mike De Vries (@MikeDeV75061620) 31 augustus 2022

Die zoon is echt een topper... die komt er wel. #steenrijkstraatarm — Mike De Vries (@MikeDeV75061620) 31 augustus 2022

