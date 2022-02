Kijkers ‘Steenrijk, straatarm’ teleurgesteld in rijk gezin: “Ze snappen het gewoon echt niet”

Kijkers zijn deze week behoorlijk teleurgesteld in het inlevingsvermogen van het rijke gezin.

Het rijke gezin

Carlos en Minke wonen samen met hun twee dochters in een villa in een chique wijk van Amsterdam. Het stel is op een bijzondere manier aan hun vermogen gekomen. In 2007 wonnen ze het televisieprogramma Het blok, waarmee ze een ruime ton mee naar huis mochten nemen. Sindsdien zijn ze bezig met het kopen, verbouwen en doorverkopen van woningen. Daarmee hebben ze hun vermogen flink doen stijgen.

Het arme gezin

Carlos en Minke hebben financiële vrijheid, maar dat geldt niet voor het arme gezin. Wil en Brigitte kregen te maken met tegenslagen als faillissement en ziekte, waardoor ze in de financiële problemen kwamen.

Ergernis bij kijkers

Een week lang ruilen de twee gezinnen van huis én weekbudget. Kijkers beginnen zich in de loop van de aflevering al snel te ergeren aan het rijke gezin. Die blijken zich niet goed te kunnen inleven in hoe het is om van een beperkt weekbudget te moeten leven.

Reacties

Zo lijkt het rijke gezin niet te snappen dat je geen biologische producten of dure wijn kunt kopen als je het niet breed hebt. Ook ergeren kijkers zich aan het feit dat het rijke gezin de koelkast van het arme gezin plundert én dat ze het hele weekbudget opmaken omdat ze per se op een terras willen zitten.

De rijke mensen hebben dus echt tot op de laatste cent het geld opgemaakt omdat ze zonodig op een terras moesten zitten. Sneue mensen,sorry dat ik het zeg #steenrijkstraatarm — JD (@jalevrouw) 23 februari 2022

Echt een no-go dat de koelkast van het arme gezin wordt geplunderd #steenrijkstraatarm — Roos (@Roos9127723) 23 februari 2022

Gossamme, kappen nou met je wijn en je terras. Dan snap je het niet. #steenrijkstraatarm — Andrea (@vanWubsbergen) 23 februari 2022

Vind het niet zo'n leuke, sympathieke fam. Bio producten met weinig geld gaat niet. Spontaan een terrasje pakken gaat niet. Je gasten een duur wijntje of biertje aanbieden ook niet - en dat maakt je niet minder dan een ander. #steenrijkstraatarm — Natasja Maria (@nmgk04) 23 februari 2022

Bron: SBS, Twitter