Kijkers ‘Steenrijk, straatarm’ trekken rijk stel in twijfel: ‘Hooguit mensen die zich een lening bluffen’

Jaimy en Mira zijn geen onbekenden in de televisiewereld. De twee deden eerder mee aan Temptation Island als verleiders.

Woning in Marbella

Moeder Lianne leeft van een uitkering, omdat ze door gezondheidsproblemen volledig is afgekeurd. Zij en haar drie dochters moeten rondkomen van € 50 per week. Ze zijn dan ook compleet overdonderd als ze hun knusse woning in Enschede mogen verruilen voor het huis van Jaimy en Mira in Marbella.

Makelaar

Jaimy en Mira leven een luxe leven aan de Spaanse Costa del Sol. “Ik ben makelaar en verkoop hier appartementen en villa’s tussen de € 150.000 en 40 miljoen”, vertelt Jaimy. Zijn verloofde Mira regelt alles achter de schermen voor hem. “We genieten volop en kijken niet naar het prijskaartje”, vertelt Mira. Dat ze niet naar prijzen kijken, is te zien aan hun weekbudget. In tegenstelling tot Lianne geven zij samen € 1750 per week uit.

Reacties op ‘Steenrijk, straatarm’

Toch hebben kijkers het niet over het exorbitante weekbudget, de tranen van geluk bij moeder Lianne of Mira’s schattige hondje George. Ze trekken vooral het inkomen van het Temptation Island-koppel in twijfel. ‘Sorry, maar ik geloof het niet. Hij is echt geen makelaar’, schrijft een kijker. Een ander grapt: ‘Die ‘rijken’ mogen een weekje rijk spelen’. Nog een kijker besluit: ‘Dit zijn geen rijke mensen. Hooguit mensen die zich een lening bluffen en over drie jaar zelf in de bijstand zitten.’

Nou had ik altijd mijn twijfels bij dit programma maar dat is nu wel definitief. Dit zijn geen rijke mensen. Hooguit mensen die zich een lening bluffen en over drie jaar zelf in de bijstand zitten. #steenrijkstraatarm — 3:RJbrandenburg (@RJBrandenburg) 5 oktober 2022

Die Jaimy is echt niet rijk.... weet ik 100000% zeker... #steenrijkstraatarm — Mike De Vries (@MikeDeV75061620) 5 oktober 2022

#steenrijkstraatarm ooit aardig programma, ik word nu echt kotsmisselijk van die zogenaamde “rijken”. Wat een afschuwelijk laag niveau is dit zeg, bah!! — Dr. Kipping (@wad_sdom) 5 oktober 2022

Die "rijken" mogen een weekje rijk spelen #steenrijkstraatarm — Elly van Asperen (@EllyDriebergen) 5 oktober 2022

Gewoon een rijke pappie, als ik vroeger uitging en geen geld had zei ik tegen m'n vader geef ff een paar honderd euro dan kan ik uit #steenrijkstraatarm.

Doe normaal doe je gek genoeg — 🅒🅘🅝🅣 (@kiekeboelala) 5 oktober 2022

Die Jaimy stond paar jaar geleden nog achter de bar in Amsterdam in zijn korte broek … steenrijk 😂 #steenrijkstraatarm — Marc (@MarsPurmerend) 5 oktober 2022

Deze mensen zijn niet RIJK, geloof mij hij vraagt overal gratis dingen omdat hij influenzer is... Veel spullen maar geen geld. #steenrijkstraatarm — Clown met zwarte hoed (@basti4friends) 5 oktober 2022

Sorry maar ik geloof het niet. Hij is echt geen makelaar. #steenrijkstraatarm — Koiya🌽 (@ParelVisje) 5 oktober 2022

Kunnen geen echte rijke mensen meer vinden voor het programma. Deze en vorige week beide keren influencers die zeggen dat ze iets anders doen, maar in realiteit helemaal niet zo rijk zijn #steenrijkstraatarm — R B. (@RB20852508) 5 oktober 2022

Mijn god daar zou ik nog geen tuinhuis van kopen #steenrijkstraatarm — Sander (@Lacru90) 5 oktober 2022

Bron: SBS6