Kijkers ‘Steenrijk, straatarm’ vol lof over zowel het arme gezin als miljonair Stijn

Tv-kijkend Nederland heeft elke week een sterke mening over de deelnemers van SBS-programma Steenrijk, straatarm. Vooral het rijke gezin heeft vaak heel wat kritiek te verduren. Deze week regent het echter positieve reacties op Twitter. Zowel het rijke als het arme gezin maken een goede indruk.

Sympathieke miljonair Stijn

Stijn (27) en zijn vriendin Roos (30) zijn nog maar piepjong, maar nu al miljonair. De twee investeren in internationale valuta en hebben hierdoor aardig wat centen op de bankrekening staan. Dankzij dit inkomen reist het stel de wereld over. Elke maand wonen ze op een andere prachtige plek op de wereld – vorige maand was dat een penthouse in Dubai, nu is het een villa in de Belgische bossen. In die villa mogen Michel en Monica een week wonen, samen met hun kinderen Eleonora en Roger.

Droom van de kinderen

Het arme gezin kan een week vakantie wel gebruiken, want ze hebben een zware tijd achter de rug. Niet alleen werd dochter Eleonora doof geboren, moeder Monica kreeg tijdens haar zwangerschap van zoontje Roger ook een herseninfarct. Zij belandde in coma, Roger werd te vroeg geboren. Hoewel beiden er levend uit zijn gekomen, is Monica volledig afgekeurd om te werken. Hierdoor moet het gezin op een houtje bijten en zitten ze financieel niet ruim.

Dat de familie nu ineens een weekbudget van 2500 euro in plaats van 100 euro heeft, is dan ook een welkome verrassing. Ze bezoeken een pretpark (grote droom van de kinderen!), gaan na lange tijd weer naar de kapper en kopen goede schoenen voor zichzelf.

Emotioneel thuiskomen

Maar dat is niet alles: de rijke deelnemers helpen Monica en Michel ook aan een reparatie in huis. Al langere tijd is een raam in hun huis kapot, maar geld om de ruit te maken is er niet. Daarom besluiten Stijn en Roos een kennis om hulp te vragen.

Van dankbaarheid weet Michel niet waar hij het moet zoeken: “Thuiskomen is één, maar om dan te zien dat er een nieuwe ruit in de deur zit, ik heb er gewoon geen woorden voor, echt niet. Dan denk ik: waar heb ik het aan verdiend, van mensen die ik niet eens ken?”, zegt hij. “Dat was de klap op de vuurpijl. Ik voel de liefde gewoon en dat raakt me heel erg.”

‘Steenrijk, straatarm’ volgens Twitter

Waar het rijke gezin vaak nogal wat kritiek krijgt op Twitter, is dit bij Stijn en zijn vriendin niet het geval. De goede intenties van het stel komen duidelijk over en kijkers vinden de goedaardigheid van de twee afstralen. Naast de reparatie van de ruit besluit het rijke koppel ook nog de danslessen van dochter Eleonora te betalen, en dat valt in goede aarde bij het publiek.

