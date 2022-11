Kijkers ‘Sterren op het doek’ schrikken van portret Monic Hendrickx: ‘Net een heks’

Het gesprek tussen Özcan en Monic viel daarentegen wél in goede aarde.

Monic Hendrickx in tranen

De presentator wist precies de juiste snaar te raken. Zo vertelde de actrice openhartig over het verlies van haar vader. De tranen rolden over haar wangen toen Özcan vroeg naar haar laatste herinnering aan hem. Op dat moment brak ze. “Dit is helemaal niet de bedoeling”, zei ze met tranen in haar ogen. Ze vertelde hoe ze hem in bed had zien liggen op een manier zoals hij wel vaker lag. Monic had niet het gevoel dat hij z’n laatste adem al had uitgeblazen. Dat besef kwam pas toen ze zijn hand aanraakte. “Op dat moment voelde ik dat hij dood was, voelde ik dat hij er niet meer was. Ik heb toen heel duidelijk gevoeld wat leven is en wat dood is.”

Ondanks dat het een heel heftig en verdrietig moment is geweest voor de actrice, benadrukte ze heel blij te zijn dat ze haar vader toen voor de laatste keer heeft aangeraakt. “Het is toch een hele dierbare herinnering van mij.”

Bijzondere kunstwerken

Tijdens het gesprek werd Monic door drie portretkunstenaars op geheel eigen wijze en in zeer uiteenlopende stijlen geportretteerd. Bij de presentatie van de schilderijen was Monic niet meteen enthousiast. In het eerste portret herkende ze zichzelf niet, al vond ze het wel mooi schilderij. Het tweede aquarel portret deed haar aan haar jeugd denken en van het derde kunstwerk schrok ze zelfs een beetje. Het sombere portret maakte veel in de actrice los. “Ik vind het een beetje eng”, gaf ze voorzichtig toe. “Het is net of ik smelt!”

Heks portret in ‘Sterren op het doek’

Ook kijkers zijn geschrokken van het derde portret. Op Twitter noemen ze het kunstwerk ondermaats. ‘Haha nummer 3 is echt depri terwijl ze alles behalve depri is’, schrijft een kijker. Een ander reageert met: ‘Lijkt wel een heks die derde.’ Ai...

Uiteindelijk ging de Penoza-actrice voor de veilige keuze en nam ze portret nummer twee mee naar huis. De overige twee kunstwerken worden geveild voor het goede doel.

Prachtige eindresultaten en een bijzonder interview. 🖌️



De twee overgebleven werken worden geveild voor een goed doel. Geïnteresseerd? Kijk op https://t.co/z0W8bhiuEC. #OmroepMAX #sterrenophetdoek @OzcanAkyol pic.twitter.com/VPhIQ1G6dg — Omroep MAX (@OmroepMAX) 19 november 2022

Bron: Sterren op het doek, Twitter