Kijkers steunen Joan Franka na heftig verhaal over Songfestival: ‘Mijn hart breekt’

In Better than ever vertellen elke aflevering oud-kandidaten van tv-talentenjachten over hun ervaringen. Deze keer vertelt zangeres Joan Franka over haar deelname aan The voice of Holland, waarna ze in rap tempo werd klaargestoomd voor het Eurovisie Songfestival. En dat ging er niet bepaald zachtzinnig aan toe.

Pesterijen

“Ik heb dingen gedaan die ik niet wilde of waar ik niet volledig achter stond”, begint Joan haar verhaal tegen onder andere Martijn Krabbé en Waylon. “Mijn eerste breekpunt dat pijn deed, was dat mijn manager zei: ‘Hé Joan, moet je eens kijken naar jezelf. Je ziet er echt niet uit. Je moet echt afvallen.’”

Joan werd na haar deelname aan The voice of Holland en in de aanloop naar haar deelname aan het Songfestival door een clubje mensen begeleid. Zij vergeleken haar in die tijd continu met andere vrouwelijke kandidaten, “slanke kleine meisjes”, en vroegen haar of ze er niet ook zo wilde uitzien en niet zulke benen wilde hebben. “Er werd letterlijk gezegd: ‘Je ziet er niet uit.’”

Ernstige gevolgen

Joan vertelt hoe ze zichzelf in die periode kwijtraakte. De destijds 21-jarige zangeres moest vaak in Hilversum zijn en woonde om praktische redenen daarom ‘half’ bij haar manager. “Ik raakte van alles af wat ik was en ik werd steeds meer zoals zij wilde dat ik was. Daarin heb ik ook een eetstoornis ontwikkeld en at ik helemaal niets meer.”

Geen familie mee

Door deze omstandigheden kon Joan niet haar allerbeste optreden geven tijdens het Songfestival, wat leidde tot veel kritiek. Ze vertelt bovendien dat ze haar moeder en zus niet mocht meenemen naar Bakoe, Azerbeidzjan, waar het evenement plaatsvond. “Ik ben altijd heel erg een moederskindje geweest, al sinds ik klein was. Mijn moeder, zus en ik zeggen altijd dat we een soort drie-eenheid zijn. Ik dacht: hoe kan ik dit allemaal zonder hen doen?”

Waarom ze haar naasten niet mocht meenemen? Daarvoor werd geen duidelijke reden gegeven. “Ik herinner me dat ik echt heb gesmeekt of mijn moeder alsjeblieft mee mocht. Het mocht niet. Hoezo? ‘Omdat het niet mag’, dat was de reden die ik continu kreeg.” Martijn Krabbé valt er stil van. “Maar ik mocht wel mijn stylist meenemen”, gaat Joan verder. “En iemand anders voor mijn haar, iemand voor mijn make-up en zelfs een nagelstylist als ik wilde, en die werden ook allemaal betaald.”

Geen ‘nee’ zeggen

De beruchte verentooi wilde Joan helemaal niet dragen, maar er was geen discussie over mogelijk. Ze zegt daarover: “Hoe ik in het leven stond toen... Ik kreeg het gevoel niet van hen, maar ik hád het gevoel ook niet dat ik daar ‘nee’ tegen kon zeggen, dus ik ben daarin heel erg volgzaam geweest.”

Geschokte reacties

Kijkers zijn geschokt door het openhartige verhaal van Joan, meer dan tien jaar na de gebeurtenissen, en steken haar op Twitter massaal een hart onder de riem.

Achter de schermen van het Songfestival gebeuren allerlei dingen die het publiek niet zien. In onderstaande video zie je wat presentator Jan Smit meesmokkelde naar binnen.

Bron: Veronica Superguide, Linda.nl, RTL Boulevard