Kijkers ‘The passion’ vol lof over Marlijn Weerdenburgs Maria

Marlijn wordt zelfs ‘een van de beste Maria’s ooit’ genoemd.

Vol lof over ‘The passion’

Het was een fantastische editie van The passion, zo valt te lezen op Twitter. Veel kijkers noemen het de beste editie in jaren en vooral Marlijn Weerdenburg en Buddy Vedder kunnen op veel lof rekenen. Zij worden ‘de sterren van de avond’ genoemd en de hemel in geprezen vanwege hun fantastische werk. Buddy nam de rol van verrader Judas aan, Marlijn die van Maria in een lange, witte jurk. Laatstgenoemde wist de kijkers thuis zelfs tot tranen toe te raken met haar vertolking van Grijs. De stortbui die tegelijkertijd uit de lucht kwam zetten, was een toevallige bijkomstigheid maar maakte haar optreden nog dramatischer. Bij Buddy regent het vooral complimenten vanwege zijn vertolking van Sorry.

2,4 miljoen kijkers

The passion, de moderne vertelling van het paasverhaal, vond dit jaar in Harlingen plaats. In de Friese plek was het publiek al veelvuldig aanwezig, maar dat was nog niets vergeleken met de kijkers thuis. Maar liefst 2,4 miljoen Nederlanders keken mee. Daarmee was The passion het best bekeken programma van de avond.

Twitter-reacties

Ster van de avond....pfff, brok in de keel, mensen....#thepassion pic.twitter.com/5cT9P2s2kt — Chantal Ceelen (@chantal3475) 6 april 2023

Deze twee laten eens effe zien hoe je moet zingen en acteren! #thepassion pic.twitter.com/U1ZDwPgF7x — Mrchipie (niels)🏳️‍🌈 (@NielssTuinstra) 6 april 2023

Sjó, die Marlijn van Weerdenburg doet dit wel even fantastisch in de stromende regen…



…goed gezongen en loopt met hakken over een (vermoedelijk) glad podium!



👏🏻👏🏻👏🏻#thepassion pic.twitter.com/FbUJ6vyfo8 — Daan (@Daan_Danado) 6 april 2023

Zonder meer sterke optredens van Marlijn Weerdenburg (Maria) en Buddy Vedder (Judas). #thepassion pic.twitter.com/EMpcVvN9yV — Elsschot 🇳🇱🇪🇺🇺🇦 (@marcelbar8) 6 april 2023

Marlijn Weerdenburg is een van de beste Maria's ooit in de historie van The Passion. Wat doet zij het ongelooflijk goed! #TP23 #ThePassion — Robin Smit (@RobinSmit1998) 6 april 2023

Marlijn Weerdenburg heeft een heftig privéjaar achter de rug. In onderstaande video vertelt ze erover.

Bron: Twitter