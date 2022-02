Kijkers Valentijnsspecial ‘First dates’ gieren om Adelheid Roosen: “Wat een heerlijk mens”

Realityster Shirley Cramer, zangeres Imca Marina, theatermaakster Adelheid Roosen, roddelkoning Farja Farvardin (beter bekend als Fawry not Sawry) en game-influencer Santino deden mee. Voor veel kijkers levert dit vraagtekens op. Zijn dit de bekende Nederlanders? Zij kennen ze helemaal niet!

Blijft pijnlijk: op Imca na zijn alle BN'ers minder bekend dan hun dates die voor de tweede keer voorbij komen in #firstdates — Jef Willemsen (@Norvo82) 14 februari 2022

Omdat alle BN’rs of in de bak zitten of wegens grensoverschrijdend gedrag zijn uitgerangeerd is er nu een uitzending van #FirstDates met Onbekende BN’rs pic.twitter.com/vxVlzoUOp6 — Richard G. Bordes (@RichardBordes) 14 februari 2022

Als je je voor deze editie van #FirstDates hebt opgegeven, is de kans groot dat jij de bekendere Nederlander bent. pic.twitter.com/1W08h9o9H5 — Bert Salij (@BertSalij) 14 februari 2022

Adelheid Roosen

Toch kan Adelheid Roosen op behoorlijk wat lof rekenen. De theatermaakster zoekt een man die van tantra en zoenen houdt en die haar hoofd wil vasthouden, want daar is ze gek op, vertelt ze in First dates. Ze wordt gekoppeld aan de 59-jarige techniek-docent Frans. Ook hij laat al gauw weten dat hij behoorlijk open staat voor zoenen met Adelheid.

De date lijkt goed te gaan en de twee voeren een intellectueel gesprek. Helaas voelt Frans niet de chemie en laat Adelheid weten dat ze hem meer als een ‘ideale buurman’ ziet. Kijkers moeten behoorlijk lachen om Adelheid en noemen haar een bijzonder mens.

Wat een heerlijk mens is Adelheid. #firstdates — Shac 🦓 (@SvCapv) 14 februari 2022

Iedereen zou een Adelheid in zijn / leven moeten hebben #FirstDates — Chantal de Ruijter (@chntallie) 14 februari 2022

Adelheid is nog net zo Maf als vroeger :-) #FirstDates — Richard G. Bordes (@RichardBordes) 14 februari 2022

Bijzondere vrouw, die Adelheid. #FirstDates — Tristan Sekeris (@TristanSekeris) 14 februari 2022

Shirley Cramer

De kijkers raken ook niet uitgepraat over Shirley Cramer. Zij is bekend van realityprogramma’s Temptation Island en Ex on the beach. Momenteel verdient ze haar geld met expliciete content op Onlyfans. Weinig om het lijf hebben is deze blondine niet onbekend en ook in First dates laat ze veel van zichzelf zien. Ze komt binnen in een opvallende roze jumpsuit die niet veel aan de verbeelding overlaat. Kijkers steken hun mening niet onder stoelen of banken.

Mijn Oma zei altijd:

'Etaleren doet begeren'



Ik denk dat mijn Oma wel iets anders bedoelde...#FirstDates #firstdatesnl pic.twitter.com/bVwa6ewNdx — Ꭻαɳҽƚƚҽ (@Gravin_Raaf_) 14 februari 2022

Shirley legt alles op tafel #firstdatesnl — Kwekkie (@flappchen) 14 februari 2022

Die jurk van Shirley 😱



Ze had ook net zo goed niets aan kunnen trekken. #FirstDates #firstdatesnl — Marcel Koertshuis (@marcel_hgl1970) 14 februari 2022

Opmerkelijke relatiestart voor barman Victor Abeln

Bron: NPO, Twitter