Kijkers van ‘B&B vol liefde’ halen uit naar Petri: ‘Wat een naar gedrag’

Thomas is de vierde en tevens laatste man die in Petri’s B&B verblijft. Alle hoop is dus gevestigd op een match met hem, maar gesprekken tussen de twee willen maar niet vlotten.

Petri wacht op vragen

Petri vindt dat Thomas haar te weinig vragen stelt. Dat laat ze hem weten én ze zegt tegen de cameraploeg: “Ik heb me voorgenomen om zelf geen vragen meer te stellen en te kijken wat er dan gebeurt.” Maar deze afwachtende houding brengt haar niet wat ze hoopt. Tijdens de lunch gaan de gesprekken alleen over het brood, en daar irriteert ze zich mateloos aan, wat ze duidelijk laat merken. “Volgens mij zit ik in je irritatiezone”, aldus Thomas. “Heb je ook enig idee hoe dat komt, Thomas?” sneert Petri terug.

“Jij nog wat meegemaakt?”

Ze vraagt Thomas of hij zich nog kan herinneren wat zij hem die ochtend vroeg, namelijk om meer vragen aan haar te stellen. Hij weet het niet meer. “Dat vind ik helemaal triest”, laat Petri hem weten. “Heb jij vandaag nog wat meegemaakt?” probeert Thomas grappend, maar Petri kan er niet om lachen: “Daar was je toch zelf bij? Wat is dit nou voor vraag?”

Exit Thomas

Na dit voorval neemt Petri een besluit: Thomas en zij zijn geen match. Ze zouden nog naar de markt gaan samen, maar dat hoeft voor haar niet meer. “Ik heb nagedacht en ik denk dat wij niet samen naar die markt moeten. Ik merk dat het me moeite gaat kosten om gezellig te doen. Ik denk dat dat voor geen van ons tweeën goed is.”

Einde van het avontuur

Thomas vertrekt naar huis en hiermee komt Petri’s B&B-avontuur tot een einde. Ze blijft alleen achter. “Ik vind het wel jammer dat het niet gelukt is. Je begint hieraan in de hoop dat er een man aan je deur komt staan met wie het fantastisch klikt en die je bij wijze van spreken zou willen bespringen. Dat zat er niet in.” De kijkers van het programma laten op X weten dat ze niet bepaald medelijden hebben met Petri. Zij leven juist mee met Thomas en vinden dat Petri hem schandalig heeft behandeld:

Petri: "Ben je teleurgesteld?"

Thomas: "Ja."

Petri: "Ik niet." Pregnante pauze. "Ik vind het jammer."

Altijd weer een sneer moeten geven, hoe vermoeiend.#benbvolliefde — Rembrandt's R👀m 🖌 (@RembrandtsRoom) 25 augustus 2023

Ik snap werkelijk niet dat geen van die mannen #Petri eens duidelijk maakt wat haar nare gedrag teweeg brengt. Thomas wordt bijna bang van haar. #benbvolliefde — kJiR 🦊 🌈 Retired PhPd (@kjir59) 25 augustus 2023

Zo Petri dat heb je toch maar weer mooi voor elkaar lekker de schuld bij Thomas leggen. En dan zeggen dat je hem een kans hebt gegeven. Petri je hebt het uitgelokt. Ooit gehoord van Self fulfilling prophecy? #benbvolliefde — BEP SNEP (@BepvandenAkker) 25 augustus 2023

Het is tenenkrommend hoe Petri omgaat met de mannen die voor HAAR komen. Echt respect voor de cameraploeg, ik zou op mijn tong moeten bijten. Mijn hemel!#benbvolliefde — Diana Marit (@missknorretjes) 24 augustus 2023

Thomas kwam vrolijk en gevat binnen. Na 3 dagen onafgebroken kruisverhoor is hij geknakt. Petri kan Joran van der Sloot breken.#benbvolliefde — Dutch J (@lala22land) 24 augustus 2023

Een vrieskist heeft meer uitstraling dan Petri, Thomas zegt nog sorry ook, ik begrijp waarom hij niks meer vraagt, hij is zijn interesse al lang kwijt, en begrijpelijk, vol gas naar huis Thomas!#benbvolliefde — Dirk (@Dirk879) 24 augustus 2023

Wat een naar mens is Petri eigenlijk... hoe haal je een man naar beneden, run Thomas, run! #benbvolliefde — Conny (@ConnyAanDeTwit) 24 augustus 2023

Libelle’s Lotte en entertainmentjournalist Matthijs Albers bespreken in deze video de laatste afleveringen van ‘B&B vol liefde’, de ultieme hoogtepunten en leuke nieuwtjes omtrent de B&B-eigenaren. Bovendien ontdekte Matthijs een bijzondere video van Joy in kunstenaarsdorp Ruigoord:

Bron: RTL, X