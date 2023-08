Kijkers van ‘B&B vol liefde’ knappen massaal af op Leendert: ‘Iemand wegsturen omdat ze niet meteen met je naar bed wil?’

Eerder koos Jorien ervoor om de B&B van Leendert te verlaten. Hoewel zij als reden gaf dat ze zichzelf niet in de Ardennen ziet wonen, keek Leendert anders naar de situatie. Hij dacht dat Thalia degene was die Jorien had doen vertrekken. Thalia zou te aanwezig zijn en dat zorgt er volgens hem voor dat hij geen band met andere dames kan opbouwen.

Leendert stuurt Thalia naar huis

“Ik heb er nog eens over nagedacht en ik heb geen goed gevoel bij wat er nu met Jorien gebeurd is en hoe het met de nieuwe dames gaat lopen”, begint Leendert tegen Thalia. “Denk je dat Jorien door mij is vertrokken? Ik denk het niet”, reageert Thalia.

“Ik vind het beter als we toch even een break nemen”, aldus Leendert. “Je bent straks toch dicht bij huis. Misschien kun je even een paar dagen eraan vastknopen. Misschien een week of twee weken.” “Prima”, antwoordt Thalia, maar haar gezicht spreekt boekdelen.

Stap voor stap

Thalia denkt dat er nog iets anders meespeelt. De avond ervoor wilde Leendert namelijk graag dat Thalia bij hem in bed zou slapen, maar dat deed ze niet. En het was niet de eerste keer dat ze zo’n verzoek van hem afwees. “Ik heb duidelijk tegen Leendert gezegd dat bij mij alles stap voor stap gaat”, vertelt ze erover aan de cameraploeg.

Reacties ‘B&B vol liefde’

Voordat Thalia wegrijdt in haar rode autootje zegt ze: “Veel plezier met de andere dames. Adios amigo.” “Tot schrijfs”, zegt Leendert. En zo blijft Leendert opnieuw alleen achter. De kijkers thuis vinden het maar een domme zet van Leendert. ‘Gas geven en niet omkijken’, adviseert een Twitteraar Thalia. De kijkers vinden het vooral niet netjes dat Leendert haar in bed probeerde te krijgen en vervolgens naar huis stuurt als dat niet lukt.

Jorien was een sterke zelfstandige vrouw die heel bewust zelf koos voor weggaan. Leendert verdraait de boel. Niet chique naar Jorien!

In week 3 van ‘B&B vol liefde’ wordt eens goed de bezem door de B&B’s gehaald. Veel potentiële liefdeskandidaten verlaten het strijdtoneel. Dat levert treurige beelden op, maar ook nieuwe en frisse energie. Libelle’s Lotte en entertainmentjournalist Matthijs Albers nemen in deze video de hoogtepunten en nieuwtjes met je door:

