Kijkers van ‘B&B vol liefde’ zijn het erover eens: ‘Geef Debbie en Paul een reallifesoap!’

Maar er zijn dus ook nog twee stellen dolgelukkig samen, met als hoogtepunt toch wel de smoorverliefde Paul en Debbie.

Debbie en Paul hebben het gered

Ze vond hem aan het begin maar een beetje saai, die Paul, en toch werd Debbie al snel hartstikke gek op hem. Hij was haar eerste kandidaat en bleef tot het einde. Hij zag kerel na kerel voorbijkomen en voelde soms wel (Harry!) en soms helemaal geen (Han!) concurrentie, maar altijd was hij degene die aan het langste eind trok.

De zoen

“Misschien moet ik hem maar eens goed op de bek pakken”, bedacht Debbie zich, in de hoop daarmee ook wat fysieke aantrekking op te wekken. Ze gingen immers al hartstikke gezellig met elkaar om, en Paul ontpopte zich als een heel handige klusjesman (behalve met grasmaaien dan), maar was er ook meer dan dat? Die kus kwam er, en hoe! De kijkers smolten massaal toen er flink wat afgekust werd voordat Paul op het vliegtuig naar Amsterdam stapte.

Incognito

In de reünie-aflevering gaf Debbie daar opnieuw mooie woorden aan: “Ik heb hem plat op de snuit gebuffeld.” Paul kwam terug om nooit meer weg te gaan. Bij de reünie kregen we hilarische beelden te zien van Paul die al wekenlang incognito door het leven ging, daar bij de Spaanse B&B van Debbie. Men mocht immers niet weten dat de twee nog samen zijn, maar nu is het hoge woord er eindelijk uit.

Reacties ‘B&B vol liefde’

Ook Joy en Daní bleken tijdens de reünie nog een setje. Aan het liefdesgeluk van Caroline en Bram en Leendert en Thalia is helaas een einde gekomen. Maar op X, voorheen Twitter, hebben de kijkers het toch echt vooral over Debbie en Paul. De kijkers zijn dolblij dat de twee nog bij elkaar zijn en spreken een gezamenlijke wens uit: geef die twee een eigen reallifesoap.

Kunnen we een realityserie krijgen van Paul en Debbie? Wat een fantastisch stel! #benbvolliefde — Lennard van den Berg (@BergLennard) 27 augustus 2023

Wij willen méér Debbie en Paul...

We hebben het jaren moeten doen met de Meilandjes, kunnen we vanaf nu Paul en Debbie een real life soap geven? Wat een lief en leuk stel 🩷#benbvolliefde #debbie #paul pic.twitter.com/CbRDP9l7Dk — Marjolein (@marjoleinlein) 27 augustus 2023

Libelle’s Lotte en entertainmentjournalist Matthijs Albers bespreken in deze video de laatste afleveringen van B&B vol liefde. Ze bespreken de ultieme hoogtepunten en leuke nieuwtjes omtrent de B&B-eigenaren. Bovendien ontdekte Matthijs een bijzondere video van Joy in het kunstenaarsdorp Ruigoord:

Bron: RTL, Twitter