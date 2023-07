Kijkers van ‘B&B vol liefde’ zijn teleurgesteld door de reactie van de afgewezen Madelon

Tot groot ongenoegen van de kijkers, die vinden dat Madelon de afwijzing wel wat beter had mogen incasseren.

Zenuwen in ‘B&B vol liefde’

Dat Bram het slechte nieuws moet brengen, gaat hem niet in de koude kleren zitten: “Ik vind het vreselijk om haar naar huis te moeten sturen”, laat hij weten. “Ik vind het lastig om te doen. Het is net alsof ik me onveilig voel om het haar te vertellen.” Hij besluit dan ook even wat tijd voor zichzelf te nemen om zich er mentaal op voor te bereiden. Dat valt al niet goed bij Madelon. Ze is immers naar Zweden afgereisd om hém te leren kennen, niet om met medekandidaat Yamie-Lee op de boerderij te zitten.

Bram wijst Madelon af

Uiteindelijk verzamelt Bram al zijn moed en komt het hoge woord eruit: “Ik zit heel erg in de vibe dat we gewoon goede vrienden zijn. Maar dat is het dan ook. Dat is misschien vet lullig om te zeggen, maar dat is de reden dat ik niet geïnteresseerd ben. Het is meer vriendschappelijk. Ik vind het vervelend om te zeggen. Als ik jou langer laat blijven en langer aan het lijntje houd, dan is dat niet eerlijk tegenover jou.”

Ongenoegen

Madelon vindt de afwijzing zichtbaar moeilijk te verkroppen en uit op haar beurt haar ongenoegen over Bram: “Ik zou jou als tip willen meegeven: stel je open. Je zegt: ‘Ik wil graag alleen zijn.’ En dat snap ik, maar daarvoor zijn we hier niet. Jij wil wel een vrouw erbij hebben, dus dan zul je je toch moeten openstellen.” Ook aan het camerateam laat ze weten wat haar dwarszit: “Ik hoef niet in Zweden te wonen met iemand die tachtig procent van de tijd zijn eigen ding wil doen en waar ik twintig procent van de tijd bij mag zijn.”

Boos

Van Bram had Madelon nog even op de boerderij mogen blijven, maar zij wil gelijk vertrekken. “Wat moet ik hier nog doen?” reageert ze fel. Bram probeert haar vriendelijk succes te wensen in het leven en in de liefde, maar ook daar antwoordt ze fel op: “Dit was niet mijn laatste hoop, hoor. Ik merk dat ik een beetje boos... nou ja, dat.”

Reacties ‘B&B vol liefde’

De kijkers van B&B vol liefde vinden dat Madelon zich iets te veel laat kennen met deze reactie. Ze wordt zelfs een ‘zure verliezer’ genoemd. ‘De reactie van Madelon laat precies zien waarom zij en Bram geen match zijn’, schrijft een Twitteraar.

Madelon is op haar pik getrapt, nou jah, figuurlijk dan. Kan een afwijzing toch maar moeilijk verkroppen. #benbvolliefde — Nobody's wife 🙋🏼‍♀️🇾🇪🏳️‍🌈 (@jetjuh) 27 juli 2023

De reactie van Madelon laat precies zien waarom zij en Bram geen match zijn. #benbvolliefde — mieke (@mieke86x) 27 juli 2023

Oei die madelon is wel een zure verliezer #benbvolliefde — Els (@ElsvanBruggen) 27 juli 2023

Hè Madelon, laat je niet zo kennen. Ze staan in de rij voor je hier in Nederland #benbvolliefde — Sonja Honnef (@SonjaHonnef) 27 juli 2023

Madelon heeft misschien een punt over het openstellen van Bram (Die al jaren alleen met zijn ram woont en moet wennen aan 24/7 mensen + camera's om zich heen) , maar ze trekt een afwijzing wel echt super slecht hoor! Siert niet.#benbvolliefde — Dear Rosemary (@rosemary_dear) 27 juli 2023

Met gierende banden..... Madelon laat zich wel kennen hoor #benbvolliefde — Bianca van der Geest (@Bianca_vdgeest) 27 juli 2023

Madelon laat zich wel heel erg kennen.#benbvolliefde — ✡️P𝑜𝓃𝓉𝒽𝒾𝑒𝓊 (@_Ponthieu_) 27 juli 2023

In week 3 van ‘B&B vol liefde’ wordt goed de bezem door de B&B’s gehaald. Veel potentiële liefdeskandidaten verlaten het strijdtoneel. Dat levert treurige beelden op, maar ook nieuwe en frisse energie. Libelle’s Lotte en entertainmentjournalist Matthijs Albers nemen in deze video de hoogtepunten en nieuwtjes met je door:

