Kijkers van ‘De slimste mens’ verbazen zich over dat ene antwoord van Nandi: ‘De hond van Hitler?’

Nieuwe kandidaat Aimée vertelt meteen iets leuks over zichzelf, namelijk dat ze er één is van een vierling. En dat zij alle vier een tatoeage van een klavertjevier hebben. “Ik heb drie broers en die zijn allemaal jaloers dat ik hier ben. Ze denken namelijk dat ze het beter kunnen”, vertelt ze. Of dat echt zo is, is maar de vraag, want Aimée gaat ontzettend succesvol van start. In de eerste ronde verslaat ze haar medekandidaten met verve.

Dagfinale

Ook in de volgende rondes gaat het Aimée voor de wind. Ze wordt zelfs de slimste van de dag, met 473 seconden. Dat betekent dat Nandi en Jörgen het tegen elkaar moeten opnemen in de dagfinale. Nandi start met 231 en Jörgen met 388 seconden. Een groot verschil, en het blijkt al snel lastig te worden voor Nandi om Jörgen nog in te halen.

Reacties ‘De slimste mens’

Wanneer Philip Nandi vraagt wat ze weet van Blondie, weet ze kijkers te verbazen met haar antwoord: “Blondie was de hond van Hitler. Pas!” Philip had het natuurlijk niet over een hond, maar over de Amerikaanse rockgroep die je kent van hits als Heart of glass en Call me. Jörgen weet wél drie goede antwoorden te geven en dat zorgt ervoor dat hij 245 seconden op de klok heeft en Nandi nog maar 6. Op een vraag over boeuf bourguignon weet Nandi vervolgens nog vier goede antwoorden te geven, maar dan zijn haar seconden op de teller toch op.

Kijkers raken na het zien van de uitzending maar niet uitgepraat over dat ene antwoord:

Serieus? Blondie? En dan weet je wel dat t de hond van Hitler was? #deslimstemens — Raymond Both (@RaymondBoth) 10 augustus 2023

Hoe kan je Blondie nou niet kennen Nandi? 😂 #deslimstemens — Ryan Smit (@SmitboyRyan93) 10 augustus 2023

"Wat weet je van Blondie?



"Dat was de hond van Adolf Hitler."



En zo eindigde de zegereeks van Nandi van Beurden. Dag Nandi #deslimstemens pic.twitter.com/wXhyTXjreg — Matthijs Zantinga (@matthijszga) 10 augustus 2023

‘Blondie? De hond van Hitler?’ Aldus de koploper bij #deslimstemens 😂 — John den Braber (@JohndenBraber) 10 augustus 2023

Bron: KRO-NCRV, Twitter