Kijkers van ‘Dertigers’ balen van het einde én spotten een foutje

Het vierde seizoen is donderdagavond tot z’n einde gekomen. De makers hebben al eerder laten weten dat dit seizoen het laatste seizoen is van de serie. Wel werd er vorige week een kerstspecial aangekondigd.

Slotaflevering ‘Dertigers’

De slotaflevering was een bijzondere. Een waarin meerdere hoofdpersonages een start maken met mooie nieuwe toekomstplannen. De vriendengroep komt samen bij café Gijs, waar Lot haar nieuwe vriend voorstelt. Ook Alex, Elias en Noor hebben mooi nieuws te delen: ze verwachten een kindje. Er gebeuren ook treurige dingen: Pieter kan maar kort genieten van zijn nieuwe wijnbar - café Gijs, dus - want hij ziet zijn relatie met Saar stranden. Saar besluit naar New York te vertrekken.

Foutje

In die laatste scène signaleren de kijkers thuis een foutje. Saar stapt namelijk in een vliegtuig van Transavia. Maar die luchtvaartmaatschappij vliegt helemaal niet naar New York, sterker nog, naar geen enkele Amerikaanse bestemming.

Reacties

Op X, voorheen Twitter, praten fans van het programma over de fout. Bovenal wordt er gesproken over hoeveel de fans het programma gaan missen. ‘Mag ik even huilen? Wat een serie, wat een einde!’, schrijft iemand. ‘Ik wil Veertigers. Ik voel me bijna depri’, schrijft een ander.

Huilen dat #Dertigers nu echt voorbij is (ohja, met kerst nog 1 toegift!) — Naat (@NathalieMontfo7) 10 augustus 2023

Jammer laatste shot van #dertigers in charter van Transavia, maar wat een mooie serie — Loes 🌱 (@loesje60) 10 augustus 2023

Laatste aflevering van #Dertigers, mag ik even huilen? Wat een serie, wat een einde. 🥹 — Danique 🤍 (@danique_visser_) 10 augustus 2023

Brok in mn keel! Ben er nóg naar van 🥺 de laatste! En wat een einde!De muziek erbij.. Verdriet! #dertigers — Flipje Fluitketelaar (@flipjefluit) 10 augustus 2023

Laatste aflevering van #Dertigers kwam nu net voorbij. Mijn vriend enthousiast: 'Hè! Dat volg jij toch? Lijkt me wel een leuke serie?'

Ik MET TRANEN: 'Ja.. Was het ook.'



Ik wil Veertigers.

Voel me bijna depri.



Echt. Geen grap. 🙄#Dertigers #BNNVara — Jolanda Jansen (@JolandaJ1304) 11 augustus 2023

Bron: Twitter, NPO