Kijkers van ‘Expeditie Robinson’ zijn fan van Mariana: “Geweldige actie”

Let op: dit artikel bevat spoilers.

Expeditie Robinson

Je verblijf op Expeditie Robinson valt of staat bij bontjes. Het bontje van Edith, Rita en Carlos valt als een kaartenhuis in elkaar nu Carlos naar huis gestemd is. Het is voor Edith en Rita dus erg belangrijk om immuniteit te winnen, anders zou een van hen weleens de volgende kunnen zijn.

Immuniteitsproef

Helaas is de immuniteitsproef geen makkelijke. De kandidaten moeten op een stuk hout staan en proberen om er niet af te vallen. Daarbij moeten ze een mand die gevuld kan worden met zandzakken omhoog zien te houden. Om de beurt mogen ze aangeven welke kandidaat een extra zandzak krijgt. Zo kunnen ze het elkaar dus extra moeilijk maken.

Geen winst

Het wordt al snel duidelijk dat de kandidaten het vooral op Edith hebben gemunt: zij krijgt direct ontzettend veel zandzakken van haar medespelers. Bij 60 kilo in haar mand wordt het haar teveel en valt ze. Daarna richten de kandidaten hun pijlen op Rita, die niet veel later ook valt. Niels wint de proef en vertrekt met Dominique en Thomas naar winnaarseiland.

Mariana heeft een plan

Edith zit in zak en as. Ze voelt zich gepest en buitengesloten. Ze noemt zichzelf ‘dat ene meisje in de klas dat anders is.’ Ze weet ook wel zeker dat zij vanavond zal worden weggestemd. Wat ze niet weet is dat Mariana een heel ander plannetje heeft.

Thomas naar huis

Zij wil niet Edith, maar Thomas eruit stemmen. Ze benadert Rita en vertelt haar het plan. “Lijkt me leuk, gewoon voor de gein”, aldus Mariana. Haar plan slaagt. Op de eilandraad krijgt Thomas de meeste stemmen. Dat zag hij niet aankomen, maar ook Edith zag absoluut niet aankomen dat zij zou mogen blijven.

Reacties

Kijkers van Expeditie Robinson: all stars laten op Twitter weten dat ze deze actie van Mariana geweldig vinden. Ze kunnen het erg waarderen dat Mariana zorgt voor een beetje onvoorspelbaarheid in het programma.

Ik keel vanavond 1x met een schuin oog naar #ExpeditieRobinson en zag de geweldige actie van Mariana. De komende donderdagavonden is de tv van mij. — Raïma Pattiselanno (@Denkthardop) 7 april 2022

I love Marianna 🤣🤣 Ze brengt een beetje leven in de brouwerij #expeditierobinson — ellengrashoff (@ellengrashoff1) 7 april 2022

Elke expeditie heeft een Mariana nodig #expeditierobinson — WatapatJa (@san_watapatja) 7 april 2022

Mariana legt het spel weer open want ineens is er ook 4 vrouwen tegen 3 mannen… ik voorspel dat het noord-tegen-zuid-plan helemaal van tafel is. Tof! 😃 #expeditierobinsonallstars #expeditierobinson — Lin-Lia (@Lin_Lia5791) 7 april 2022

@marianaverkerk naar Rusland sturen, binnen no time heeft ze Poetin eruit gewerkt. #ExpeditieRobinson #expeditierobinsonallstars — Free Spirit (@DubbelBoa) 7 april 2022

#ExpeditieRobinson Ik ben team Mariana nu🥰🥰🥰🥰🥰😍 — Maud (@Mauiviaa) 7 april 2022

Raar dat ze niet tegen elkaar streden vandaag maar met zn allen op 1 of 2 gingen. Mooi dat Mariana dit seizoen weer heerlijk onvoorspelbaar maakt 😁 #ExpeditieRobinson — Lizzy G (@Lizzy8425) 7 april 2022

Bron: RTL, Twitter