Kijkers van ‘Help, mijn man is klusser’: “Geef hem hulp en een goede scheidingsadvocaat”

Ruud en Anneke kochten in 2007 dit klushuis. Ruud had grootste plannen met de verbouwing, maar wanneer hij wordt getroffen door vijf herseninfarcten komt het werk stil te liggen. Ruud is niet meer in staat om te werken en komt thuis te zitten.

Anneke werkt drie dagen per week en heeft daarna geen zin meer om in het huis te werken. Ruud spendeert zijn dagen in zijn rommelige hobbykamer en als Anneke vrij is, gaat ze met de honden op pad.

Arme man

De sympathie van de kijker gaat meestal richting de wanhopige echtgenote, maar hier is dat anders. Het is geen onwil, het lukt Ruud gewoonweg niet. Hij is dan ook heel blij met de hulp die hij krijgt aangereikt via Help mijn man is klusser. Hij is erg emotioneel en pakt deze met beide handen aan.

Wel maakt hij zijn vrouw duidelijk: “Er zijn dingen die ik niet alleen kan, schat, en dat weet je. Er zijn dingen die ik ook niet meer durf.” Anneke erkent dit wel, maar vindt dat haar man zich verschuilt achter zijn probleem.

Dat schiet bij de kijkers in het verkeerde keelgat. Ze vinden dat Anneke meer initiatief had kunnen nemen of wellicht iemand had kunnen inhuren.

Wow heftig, 5x herseninfarct gehad. Hij verschuilt zich daarachter zegt zij...maar hij woont daar toch niet alleen? Zij kan ook klusinitiatief nemen toch, of iemand inhuren dan #HMMIK — Claudia (@_cloudy_a) 3 april 2023

Oh heb nu al medelijden met die man #hmmik — Debby (@Debs3111982) 3 april 2023

Wacht effe, hoorde ik dat nou goed?



Zij werkt 3 dagen per week, dat is druk en daarom kan ze de overige 4 dagen NIKS in huis doen waaronder even afstoffen?



Hou op met me! 🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️#HMMIK — Miss I. 🔊 (@LotteVR29) 3 april 2023

#hmmik nou dit vind ik gewoon zielig… herseninfarct gehad, gestresst, tics… sorry hoor deze man KAN HET GEWOON ECHT NIET MEER — Leonie V. (@LeonieVFL) 3 april 2023

Geef die man hulp en een goede scheidingsadvocaat #hmmik — IreneZwaagman (@IreneZwaagman) 3 april 2023

Anneke moet eens goed naar zichzelf kijken, niet alles op Ruud gooien. In die 4 dagen dat ze niet werkt die hut eens poetsen. Sorry maar ik erger me kapot. Arme man heeft hulp nodig en niet nog meer op zn schouders dumpen en m te kakken zetten terwijl zij medeveroorzaakt. #HMMIK — Claudia (@_cloudy_a) 3 april 2023

Huwelijk op instorten

Niet alleen het huis is een rommel. Ook het huwelijk van Ruud en Anneke staat op instorten. Presentator John William schiet te hulp. “Vanochtend vroeg ik Ruud: ‘Mis je haar wel eens?’”, opent John het gesprek. “Toen werd hij emotioneel. Dat betekent dat hij eigenlijk wil zeggen: je bent er vaak niet, het werk, daar gaan we het niet over hebben, maar de hobby neemt best wel veel tijd in beslag.”

“Het zit me best wel hoog dat ze het niet leuk zou vinden om mij vaker te zien”, vervolgt Ruud. Tegelijkertijd is hij blij dat ze bij hem is gebleven na zijn herseninfarcten. “Ik heb respect voor haar dat ze het met mij blijft volhouden.”

Anneke vindt dat hij hulp moet gaan zoeken en Ruud laat weten dat hij dat heel serieus neemt. Dat zorgt ervoor dat Anneke ook wat milder wordt. “Ik ben me er ook van bewust dat ik wat dingen moet veranderen. Ik moet voor structuur gaan zorgen en het huishouden.” Ruud gaat akkoord met het ultimatum en Anneke is in haar nopjes met het gesprek. “Ik ben hier heel blij mee”, zo concludeert ze.

Bron: VeronicaSuperguide