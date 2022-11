Kijkers van ‘Het perfecte plaatje’ zijn onder de indruk van Tina de Bruin

Van haar gestuntel tot vunzige uitspraken: de kijker houdt van Tina.

Shoot met waterpoloërs

In Het perfecte plaatje krijgen de kandidaten de opdracht om een actiefoto te maken van een groep waterpoloërs. Tina is onzeker over haar foto en calculeert alvast een nederlaag in. Dat blijkt echter nergens voor nodig: de actrice eindigt met een 7,5 op de twee plek. “Niet waar! Niet waar! Dat meen je niet!”, roept Tina verbaasd. “Ik had ‘m echt niet zien aankomen. Ik dacht echt: dat is een grapje. Serieus.”

8,5 voor beste foto

De tweede shoot gaat Tina nog beter af. Alle deelnemers moeten een foto maken van een kind en krijgen de opdracht om iets vreemds te doen met de ogen. Tina kiest voor koffiekopjes als ogen en dat blijkt een goede keuze. Jurylid William Rutten vergelijkt haar foto zelfs met het werk van fotograaf Erwin Olaf. Met een 8,5 wordt ze de winnaar van de dag. “Tina de B., die is passé. Het is nu mevrouw Olaf, dat mag je gerust zeggen”, zegt Tina grappend. “Die had ik ook nog niet zien aankomen. Dit heeft mij een gevoel bezorgd, dat ik hier nog niet eerder heb gehad.”

Reacties op ‘Het perfecte plaatje’

Niet alleen de jury en Tina zelf, maar ook de kijker thuis is onder de indruk van het werk van de actrice. ‘Alsof de overwinning voor mezelf is, zo blij dat ik ben voor Tina’, schrijft een kijker op Twitter. Een ander vindt dat de actrice een tien verdient voor haar werk.

Tina de B is passé, vanaf nu is het mevrouw Olaf....en terecht! #hetperfecteplaatje pic.twitter.com/Upy5RP5d05 — MissT (@TessiePowerrr) 16 november 2022

Yess goed gedaan Tina!! #hetperfecteplaatje — zeeuwswuufje (@sidie1970) 16 november 2022

Alsof de overwinning voor mezelf is, zo blij dat ik ben voor Tina. Team mevrouw Olaf!!!!! #hetperfecteplaatje — Frizzzz (@DGOBB20) 17 november 2022

Team Tina till the end! 💪🏼 #hetperfecteplaatje — Britt 🦖 (@BrittBR97) 16 november 2022

Tina verdient een tien #hetperfecteplaatje — greetsz (@groensss) 16 november 2022

#hetperfecteplaatje Tina voor president — Desiree (@Deesweethet) 16 november 2022

Ik wil met Tina trouwen... ❤️#hetperfecteplaatje — Robert (@Stokstaartje020) 16 november 2022

Ik wil hééél graag de fine-art foto van Tina de Bruin ingelijst aan de muur. Gewoon tussen onze familiefoto’s. Omdat het zo lekker bizar is maar zo goed bij de stijl van ons huis past. #hetperfecteplaatje — Kim Kluijtmans (@KimKluijtmans) 16 november 2022

Heerlijk, Tina die voortaan aangesproken wil worden met Mevr. OLAF 😂👍#hetperfecteplaatje pic.twitter.com/fp80HZEKYZ — 🧁🍒~ LouLou's tweets~🍒🧁 (@sweet_loulou82) 16 november 2022

Bron: RTL