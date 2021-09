Kijkers van ‘K2 zoekt K3’ woedend op jurylid Gordon

Met het vertrek van Klaasje Meijer werd K3 gereduceerd tot K2. Om K3 weer compleet te krijgen heeft Studio100 besloten om op zoek te gaan naar een waardige opvolger.

Jury

De jury bestaat uit Gordon, Samantha Steenwijk en de Vlaamse zangeressen Natalia Druyts en Ingeborg Sergeant. Vooral Gordon krijgt er online flink van langs. De Nederlandse zanger en presentator moet alle kandidaten beoordelen op hun outfits en styling.

Commentaar

Zoals we Gordon kennen doet hij dat zonder filter, maar Twitteraars laten weten dat ze dit niet oké vinden. “En nu even serieus: mensen die uitspraken doen zoals Gordon in #k2zoektk3 zijn exact reden waarom kinderen al op jonge leeftijd onzeker gemaakt worden, met alle gevolgen van dien”, schrijft iemand. Zo noemde Gordon in de tweede aflevering, die momenteel al te zien is in België, een onzekere kandidaat een ‘muisje’ en een andere deelnemer werd omschreven als suf en nerdy.

M/V/X kandidaten en diversiteit omarmen klinkt mooi, maar als je Gordon in de jury zet, moet je toegeven dat die diversiteitsboodschap een platte marketingtruc was. 🙄 Geef kinderen aub de boodschap dat ze mogen zijn wie ze zijn... #k2zoektk3 #studio100 #k3 — Stefanie Leekens (@StefanieLeekens) 18 september 2021

En nu even serieus: mensen die uitspraken doen zoals Gordon in #k2zoektk3 zijn exact reden waarom kinderen al op jonge leeftijd onzeker gemaakt worden, met alle gevolgen van dien.



Wees niet zoals Gordon.

Wees respectvol. — Lies Geirnaert👸🏻 (@liesgeirnaert) 18 september 2021

Gordon, als Hollander zit ik hier met plaatsvervangende schaamte over jouw uitspraken en afzeik commentaar. Is niet bepaald een visitekaartje. Wat moeten ze in Vlaanderen wel niet denken? En voor de Vlamingen... niet iedereen in Nederland is zo respectloos hoor.#k2zoektk3 — Maurice de Jong (@mdjmedia) 24 september 2021

Hoe zorg je ervoor dat kinderen van jongs af aan al onzeker zijn? Zet Gordon in als jury voor #k2zoektk3. Echt een schande eigenlijk, weg met die man. #walgelijk #everybodyisbeautiful — Joyce (@JoyceRyckewaert) 18 september 2021

“Kleren uit de wibra”

“Je ziet er suf en nerdy uit”

“We smijten die bril weg, doen je hakken aan en dan komt het goed”



Mooi beeld voor jonge meisjes schept dit, wauw. #k2zoektk3 — Kelly (@thingslikekelly) 18 september 2021

Deelnemer Lisa

Ook de keuzes van de juryleden staan onder vuur. Zo ging deelnemer Lisa niet door omdat ze geen contact maakte met Gordon. De kijkers noemen het onbegrijpelijk, zeker aangezien haar voorganger, die zijn tekst kwijt was, wél door mocht. Ook vragen de Vlamingen zich online af waarom er überhaupt Nederlanders zitten in een zoektocht voor een lid voor een oorspronkelijk Belgische groep.

Hoe kan Lisa niet door zijn?! Zij was toch K3tje op en top? Gemiste kans 🙁 #k2zoektk3 — Melanie (@BMelaniev) 24 september 2021

Ik ben er nog niet overheen dat Lisa's K3 toekomst al meteen in één klap weg wordt gevaagd door freaking.... GORDON ?! Ik zeg: exit Gordon en hallo Lisa ! Zo jammer.. #k2zoektk3 — Kelly🌺 (@KellyDeRaad) 24 september 2021

Waarom Gordon? Lisa was echt goed! Contact met jou is niet altijd belangrijk vooral met het publiek en dat deed ze erg goed echt wat een kut progamma nu al ben benieuwd hoe t verder gaat! #k2zoektk3 — lara (@lara23668479) 24 september 2021

Bron: Superguide