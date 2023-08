Kijkers van ‘Kasteelvrouwe Emmy’ blij met terugkeer: ‘Wel jammer dat het maar drie afleveringen zijn’

De kijkers waren blij dat Emmy terug op de buis was. Al hadden ze ook een puntje van kritiek.

Wie is Emmy?

In het vorige seizoen van Kasteelvrouwe Emmy zagen we hoe de oud-Ik vertrek-deelnemer hard werkte aan haar kasteel in Frankrijk. Het leek een hopeloos project. Dat vond ook haar man Rutger, die zich behulpzaam maar afzijdig opstelde. Emmy stond er grotendeels alleen voor, maar wonder boven wonder lukte het haar het vervallen kasteel op te knappen. In het nieuwe seizoen zien we hoe het haar nu vergaat.

Onverwachtse gasten

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen zagen de kijkers hoe Emmy druk aan het klussen was, toen er onverwachts nieuwe gasten op de stoep stonden. Ze dacht dat de gasten pas de volgende dag kwamen! Dat zorgde voor flink wat stress.

Truffeltocht en gekostumeerd bal

Het was natuurlijk niet alleen maar afzien. Emmy en haar gasten gingen op een bijzondere truffeltocht én we zagen hoe ze een gekostumeerd bal voorbereidde. Voor die laatste activiteit waren speciale outfits nodig en het passen daarvan leverde hilarische beelden op: “Je moet echt je buik een beetje inhouden, Rutger!”

Reacties ‘Kasteelvrouwe Emmy’

De fans van het programma laten massaal op X ( voorheen Twitter) weten dat ze blij zijn met de terugkeer van het programma. ‘Leuk dat Emmy de kasteelvrouwe er weer is’, klinkt het. Wel balen ze dat dit tweede seizoen maar drie afleveringen bevat. Zo is het wel héél snel weer voorbij. Een oplettende kijker valt iets grappigs op: de stem van de dame van de kledingverhuur klinkt precies als die van Debbie uit B&B vol liefde!

Puntje van kritiek

Emmy krijgt ook kritiek. Net als vorig seizoen ontvangt ze gasten terwijl er nog volop geklust wordt in het kasteel, dat kan niet iedereen waarderen. ‘Wat is dit een chaos, en dan krijgt ze twee betalende gasten. Wie trapt daar in?’ wordt er geschreven. Ook vinden kijkers het onprettig dat er grote sprongen in de tijd worden gemaakt.

Kijk even vertraagd.. Leuk dat Emmy de kasteelvrouwe er weer is #kasteelvrouweemmy — Karin 🙉🙈🙊 (@karinsaccountje) 13 augustus 2023

#kasteelvrouweemmy Het gaat wel met erg grote sprongen in de tijd deze aflevering.

Het is zomer...

Het is winter... — Dutchview 🇳🇱📺🇺🇦 (@tv__kijker) 13 augustus 2023

Wat is dit een #chaos en krijgt ze 2 betalende gasten, welke idioten trappen daar in? Ik haak af 👎#kasteelvrouweemmy — jovre (@jovrekl) 13 augustus 2023

De stem van die dame van de kledingverhuur! Exact Debbie van @benbvolliefde #kasteelvrouweemmy — Mirjam Dijkstra (@mirjamdeberg) 13 augustus 2023

Leuk #KasteelvrouweEmmy🏰 jammer dat het maar 3 afleveringen zijn. — 😉Witchy (@Zijl_Witchy) 14 augustus 2023

Even binnenkijken bij Kasteelvrouwe Emmy:

