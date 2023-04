Kijkers van ‘Kopen zonder kijken’ enthousiast over lief koppel

Lisa en Riski, beiden 27 en hoteldebotel van elkaar, zijn op zoek naar hun eerste koophuis in de omgeving van Lochem. Met een beperkt budget van € 310.000 lijkt het in eerste instantie een onmogelijke opdracht. Tot makelaar Alex van Keulen hun droomwoning op de kop tikt voor drie ton.

Moeilijke opdracht in Kopen zonder kijken

Nu heeft Alex in Kopen zonder kijken vaker voor hete vuren gestaan, maar in deze tijd een huis vinden voor minder dan drie ton en vervolgens nog verbouwen, is wel erg lastig. Toch lukt het hem om binnen enkele weken na de start van zijn zoektocht het ideale huis voor het koppel te regelen.

Het is dankbaar werk, want zodra Lisa en Riski horen dat ze zijn uitgekozen voor het programma, schieten de tranen al in hun ogen. Als ze vervolgens voor het eerst voet in hun nog niet verbouwde huis zetten, kunnen ze al helemaal niet geloven dat dit de plek is waar ze straks een gezin kunnen stichten.

“Een huis is een huis”, klinkt het meerdere keren uit de mond van Riski, maar dat dit in de buurt staat waar zijn vriendin graag wil wonen, maakt hem extra blij.

Mooi eindresultaat

Met een budget van € 20.000 euro - aannemer Bob Sikkes weet altijd geld los te peuteren - en hulp van vrienden en familie, wordt het huis in korte tijd omgetoverd om aan alle wensen van Lisa en Riski te voldoen.

Tijdens de oplevering kijken ze hun ogen uit. Riski kan in zijn gedroomde keuken de heerlijkste gerechten maken, er is een logeerkamer voor zijn familieleden uit Indonesië, Lisa heeft een eigen werkplek en er is zelfs een game room ingericht voor Riski door stylist Roos Reedijk.

“Ik ben echt helemaal verbaasd”, roept Lisa als ze door het huis loopt. “Is dit echt van ons? Ik weet niet eens waar ik moet kijken.” Ook Riski loopt continu met zijn mond open door het huis. “Ik ben echt superblij”, zegt hij tegen het Kopen zonder kijken-team.

Het is Lisa en Riski, die zo dankbaar zijn voor hun huis, gegund. Niet alleen door het team achter het programma, maar ook door de twitterende kijkers thuis. Zij zijn erg enthousiast over het eerste koppel van dit seizoen. “Wat een ontzettend leuk stel”, klinkt het in meerdere tweets. “Vind ze schattig samen”, laat een ander weten. “Heerlijk zo’n enthousiast stelletje.”

