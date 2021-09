Kijkers van ‘Kopen zonder kijken’ lachen om man die per se een bad wil: “Wat doet hij toch moeilijk”

Al snel bleek het een flinke uitdaging te worden voor makelaar Alex. Merel en Jort hielden er namelijk flink wat eisen op na. Zo wilden ze een onderhoudsvrij huis van minimaal 100 vierkante meter in een kindvriendelijke wijk mét een betonnen fundering, kunststof kozijnen, drie slaapkamers en een kantoor.

En dat bad...

Er was nóg een harde eis: het nieuwe huis moest een bad hebben. Vooral Jort wilde dit graag. Voor dit alles had het stel een budget van 350.000 euro. Makelaar Alex wist al dat dit een lastige klus zou gaan worden, en wat bleek al snel? Juist doordat het bad een harde eis was, lukte het maar niet om een huis te vinden.

Teleurstelling

Na het welbekende én gevreesde ‘consessie-gesprek’ besloot het stel om hun budget te verhogen met 50.000 euro. Dit was mogelijk dankzij een mooi bod op hun huidige huis. Dankzij dit extra budget lukte het Alex om een huis voor het stel aan te kopen mét ligbad. Kan niet misgaan, dacht Alex, maar dat gebeurde wel. Een aantal weken, en de bekende speurtocht, later stond het stel eindelijk in hun nieuwe stulpje. Of ze blij waren? Niet bepaald! Merel barstte zelfs in tranen uit omdat ze zo teleurgesteld was in het huis.

Verbouwing

Gelukkig moest de verbouwing nog komen. Bouwdeskundige Bob wist er zoals altijd weer een waar paleisje van te maken. Ook verruimde hij de badkamer en voegde hij een nieuw bad met allerlei technische snufjes toe. Merel en Jort waren dolblij!

Reacties

De kijkers van Kopen zonder kijken lagen tijdens de uitzending in een deuk en dan hoofdzakelijk om één ding: dat bad! Ze begrijpen niet goed waarom dit zo'n harde eis is gebleven voor het stel, zelfs toen de zoektocht erop stuk liep. Op Twitter laten ze massaal weten hoe ze erover denken:

#kopenzonderkijken Een bad als harde eis in deze woningmarkt. Haha dan heb je het niet helemaal begrepen hoor — Jadatzalwel (@Jadatzalwel1) 6 september 2021

Whoohoo! Een bad. Maar over de rest van het huis hebben we het maar niet… 😆 #kopenzonderkijken — Cheryl v Scheppingen (@Cherylgermaine) 6 september 2021

Lekker je geliefde voorkeur voor een bad eruit laten slopen 😂 #kopenzonderkijken — Joost 🐰 (@_maghetweten) 6 september 2021

#kopenzonderkijken

🎶Ik wil een bad een bad...🎶 pic.twitter.com/jPMY8PTTeX — Maurice de Jong (@mdjmedia) 6 september 2021

Een bad met geluidsinstallatie en we zijn weer vriendjes. Eind goed al goed #kopenzonderkijken #kzk — Monique Dassen (@MoniqueDassen) 6 september 2021

Ik zou in bad gaan zitten en er nooit meer uitkomen.#kopenzonderkijken — Draekje (@Draekje1) 6 september 2021

Bron: Twitter, RTL.