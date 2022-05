Kijkers van ‘The Passion Hemelvaart’ zijn enthousiast: “Beter dan het origineel”

The Passion Hemelvaart was iets ingetogener dan de originele versie, maar viel bij de kijkers ontzettend in de smaak.

The Passion Hemelvaart

In The Passion Hemelvaart is te zien hoe het verhaal verder gaat na de kruisiging en de wederopstanding van Jezus. Met deze editie willen de makers meer bekendheid geven aan het verhaal rondom Hemelvaart.

Terugkeer van Jezus

Kijkers konden zien hoe Soy Kroon terugkeerde als Jezus en hoe hij zijn volgelingen, die in zak en as zaten na de kruisiging, weer hoop en het geloof kon teruggeven.

Maria Magdalena

Daarnaast was er in dit vervolg een grotere rol weggelegd voor Kim-Lian van der Meij als Maria Magdalena. Zij is de eerste die ontdekte dat het graf van Jezus leeg was en heeft het eerste contact met hem na zijn kruisiging.

Gastrollen

Ruud de Wild keerde terug als verteller én in deze editie waren er gastrollen weggelegd voor RTL Boulevard-verslaggever Aran Bade, presentatrice Irene Moors en Hunters-team Thijs Wattimena en Marcel van de Ven.

Ken je mij

De kijkers van The Passion Hemelvaart zijn enthousiast. Op Twitter laten ze massaal weten dat ze het prachtig vonden en voor herhaling vatbaar. In The Passion worden altijd een hoop eigentijdse nummers gezongen en in deze editie viel vooral het lied Ken je mij in de smaak, gezongen door Kim-Lian van der Meij, Soy Kroon, Noortje Herlaar en Thomas Cammaert. Dat lied luister je hier terug.

Emancipatie en feminisme

Er is lof voor Kim-Lian, Noortje, Soy en ook voor Ruud de Wild. Die laatste brengt in zijn rol als verteller de onderwerpen emancipatie en feminisme ter sprake, en ook dat valt goed bij de kijkers.

Ik vond dit veel beter dan de 'originele' #ThePassion. Mooiere nummers, het klopt beter en komt bij mij in elk geval veel meer binnen. #ThePassionHemelvaart — Marit 🙏💙💛 (@MaritVanOene) 26 mei 2022

#thepassionhemelvaart, prachtig gedaan. Wat mij betreft voor herhaling vatbaar. — Esther (@Ess71) 26 mei 2022

Kim-Lian speelde een zeer overtuigende Maria Magdalena in een prachtige #thepassionhemelvaart . https://t.co/LCfKq4DWJQ — Frank Mol (@molopinternet) 26 mei 2022

De passion was ook deze hemelvaart weer prachtig @kimlianvdmeij & @noortjeherlaar hebben het beiden weer fantastisch gedaan met hun emoties en zang

Ook @soykroon wist weer zijn rol perfect te doen,geweldig,@ruuddewild topper met jou versie van het verhaal #thepassionhemelvaart — Wendy Platje-van Leerdam (@wolvin023) 26 mei 2022

Dat was mooi. Vooral 'Ken je mij' en het lied van Adele door Kim-Lian en Noortje ❤️ #ThePassion #thepassionhemelvaart — Daniëlle Koppert (@DKoppert_Kool) 26 mei 2022

Mijn hemel, geef Soy Kroon en Noortje Herlaar een voorstelling samen. Ik geloof ieder woord, iedere traan. #thepassion #thepassionhemelvaart — Kirsten Keerssemeeckers (@Kirstenschrijft) 26 mei 2022

Ok een 👍🏻 voor het benoemen van de vrouwenemancipatie. #ThePassion #ThePassionHemelvaart — Sandra Lente ❌❌❌ (@SandraLente) 26 mei 2022

#thepassionhemelvaart Woke zeg! De feministische theologie wordt over de rug van #thevoice door Ruud de Wild op een schild gehesen. — Yv🍀 (@Yv_Hiemstra) 26 mei 2022

Bron: KRO-NCRV, Twitter