Kijkers ‘Vandaag inside’ spotten ‘tweelingbroer’ van Johan Derksen in het publiek

Johan Derksen zou zonder dat kapsel en die snor Johan Derksen niet zijn. Ook in het programma Vandaag inside worden regelmatig grappen gemaakt over zijn uiterlijk. Vooral als hij naar de kapper is geweest en dat niet helemaal goed heeft uitgepakt. Dinsdag hoefde hij die grappen niet alleen te incasseren, zijn ‘tweelingbroer’ was ook aanwezig in de studio.

Tweelingbroer Johan Derksen

Heeft Derksen een tweelingbroer? Voor zover wij weten niet, maar dinsdagavond zat er tijdens de uitzending een man achter hem die verdacht veel op hem leek. Het kapsel, de snor... Het zou zomaar familie kúnnen zijn. Het was tijdens de uitzending het onderwerp van gesprek op social media. ‘Nooit geweten dat Johan een tweelingbroer heeft’, schrijft iemand op Twitter. Het viel meer kijkers op dat er die avond nóg een Johan te zien was op televisie:

Vanavond aanwezig in de studio van Vandaag Inside: de broer van Johan! 👀#vandaaginside pic.twitter.com/cJLexL4PC4 — Vandaag Inside (@vandaaginside) 27 september 2022

Er zit nóg een Johan Derksen; achter Johan Derksen #vandaaginside — Jos van den Camp (@JosvandenCamp) 27 september 2022