Kijkers verbaasd dat dit programma met Huub Stapel van tv verdwijnt

Er waren tot nu toe twee seizoenen te zien van Het Dorp, waarin Huub en Wim op zoek gaan naar “de ziel van het Nederlandse dorp”. Het programma was altijd goed voor gemiddeld rond de miljoen kijkers.

“Omroep MAX heeft van de NPO begrepen dat er op dit moment geen ruimte in het schema is om een nieuw seizoen van Het Dorp te plaatsen”, verklaart een woordvoerder van Omroep MAX zondag. Hij meldt ook dat het niet betekent dat het programma voorgoed verdwijnt.

Teleurgesteld

Maker Wim Daniëls reageert in een tweet teleurgesteld op het stoppen van het programma. “Vandaag heb ik te horen gekregen dat de NPO geen nieuw seizoen meer wil van Het Dorp. Het was twee jaar lang een van de best bekeken programma’s op NPO 1, met meer dan een miljoen kijkers per aflevering.”

Onbevredigend antwoord

Huub heeft zelf nog niet gereageerd, maar retweet een post van een fan die zich afvraagt waarom de NPO een streep door het programma zet. Andere fans willen ook graag de reden weten en vinden de verklaring dat er geen ruimte meer is voor de serie onbevredigend.

De NPO heeft inmiddels gereageerd, maar komt met dezelfde mededeling als Omroep MAX: “Programma’s stoppen regelmatig om ruimte te maken voor andere nieuwe initiatieven, zelfs als ze goed bekeken worden”, zegt een woordvoerder.

wat jammer, ik vond het zo'n leuk programma. @NPO de publieke zenders horen programma's voor zo'n breed mogelijke groep v/d bevolking te zijn. Het begint er steeds meer op te lijken dat dit niet uw ambitie is. — Floor Zijdenbos (@floorzijdenbos) 17 september 2022

Wat zonde. Erg leuk format. Feel good én informatief. Keek er graag naar. Wat is de reden? — Mark Soetman (@Soetman) 17 september 2022

Bron: RTL Boulevard/Twitter