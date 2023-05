Kijkers verbazen zich over de bizarre wensen van ‘Kopen zonder kijken’-stel

Het stel heeft véél te hoge eisen, vinden de kijkers. Ook volgens makelaar Alex en aannemer Bob moeten ze snel concessies doen, want de klokt tikt...

Onrealistische wensen in ‘Kopen zonder kijken’

Charissa en Emanuel huren vooralsnog een woning in Rotterdam, maar willen dolgraag een huis kopen in de buurt van Vlaardingen (of Maassluis). Dat blijkt best lastig te zijn met een krappe woningmarkt, een eindeloos wensenlijstje, wat onenigheid en een beperkt budget, maar wel véél dromen.

Zo willen ze een eengezinswoning met minstens drie slaapkamers, een open keuken, een tuin, een bad, een muziekkamer, een aparte ruimte voor een aquarium en naar voorkeur ook nog een aquarium van 3 (!) meter in de woonkamer. En dat allemaal in Vlaardingen of Maassluis voor maximaal 410.000 euro.

Reacties van kijkers

De meeste kijkers snappen wel waarom Charissa en Emanuel nog geen huis hebben kunnen vinden. Ze hebben namelijk een wensenlijstje waar je u tegen zegt. ‘Hij wil een woonkamer met ruimte om met tien mensen te zitten en waar een mega-aquarium in kan staan. Hoe groot moet dan een woonkamer zijn? Hoe realistisch zijn zijn eisen?’, schrijft een kijker op Twitter. Uiteraard worden er ook genoeg grapjes gemaakt over de hobby van Emanuel. Zo reageert iemand anders met: ‘Hij hoopt een onrealistisch huis binnen te hengelen.’

Mooi eindresultaat

Omdat het soms wel meer dan een jaar kan duren voordat er daadwerkelijk een handtekening kan worden gezet onder een koopcontract, moeten er door de deelnemers concessies worden gedaan. Daarom is in dit nieuwe seizoen de concessieklok in het leven geroepen.

In deze aflevering was het gevreesde moment daar: de concessieklok liep af. Vlak daarna lukt het het team van Kopen zonder kijken om een mooi huis te creëren. Helaas is het bij een klein aquarium in de woonkamer gebleven, maar gelukkig is er wel genoeg ruimte om de familie uit de nodigen. Ook kan Charissa lekker badderen. Eind goed, al goed.

Een aquarium van 3 meter…



Juist dit zijn de eisen waar we op wachten, onrealistisch en bizar…



LET’S GOOO! 🐠 #kopenzonderkijken — Britt 🦖 (@BrittBR97) 15 mei 2023

#kopenzonderkijken ze hebben nog nooit 1 huis samen bezichtigd, maar alle huizen waar ze langs rijden vinden ze geweldig. Ik snap eerlijk gezegd niet waarom deze 2 mee moesten doen? — JP-Vlaggetje-Vlaggetje-Vlaggetje-Vlaggetje (@JHMW1) 15 mei 2023

Ik word echt moe van mensen met onrealistische wensen. #kopenzonderkijken

Als je een woning met ruimte wil a 8 ton, dan moet je daar zelf maar eens wat aan doen — tessa (@tessssx) 15 mei 2023

Het huis dat ze wél kunnen kopen met hun budget en bijbehorende eisen:#kopenzonderkijken pic.twitter.com/1iLCQqgJQP — Steⳏhan (@ontaal) 15 mei 2023

Met hun eisen wordt het enige aan vissen: achter het net



#kopenzonderkijken — IamDuijm (@iamduijm) 15 mei 2023

En daar gaan de dromen #kopenzonderkijken pic.twitter.com/mSrxHYbxVb — Edwin Wielenga (@EdvdPetteflet) 15 mei 2023

2023 een huis kopen be like:

Stel noemt wensenlijstje op.

'En wat is jullie budget?'

Oh daar kan ik vast een hele mooie tent voor vinden#kopenzonderkijken #kzk pic.twitter.com/WoqTAJ5pRH — Paulusdekleinemeid_ (@pielaun) 15 mei 2023

Hij wil een woonkamer met ruimte om met 10 mensen te zitten en waar een mega-aquarium in kan staan. Hoe groot moet dan een woonkamer zijn? Hoe realistisch zijn zijn eisen? 😂 #kopenzonderkijken — Rob de Ridder (@Rob4005) 15 mei 2023

Wat denkt die pipo?



Ik geeft mijn wensen even door en dan kan ik volgende week verhuizen naar het huis van mijn dromen #kopenzonderkijken — Ellen 🌴🍷☀️⛱ (@EllenB_M) 15 mei 2023

Hij hoopt een onrealistisch huis binnen te hengelen #kopenzonderkijken — Danny (@DannyJoeJo) 15 mei 2023

Bron: Kopen zonder kijken, Twitter