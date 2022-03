De afgelopen weken volgden we in Hunted vips bekende Nederlanders die uit handen van de opsporingsdiensten probeerden te blijven. In de aflevering van maandagavond waren er nog twee duo’s en één kandidaat over: Tatum en Mingus Dagelet, Nasrdin Dchar en Walid Benmbarek en Kalvijn Boerma.

Vier winnaars van Hunted vips

Met hulp van Hugo Kennis lukte het Tatum en Mingus om een belangrijke envelop met coördinaten te vinden. De hunters zaten de twee op de hielen, maar ze wisten snel genoeg het extractiepunt te achterhalen. Hetzelfde gold voor de drie mannen: ook zij wisten snel genoeg uit te vogelen wat de eindbestemming was. Uiteindelijk waren Nasrdin, Kalvijn, en Mingus en Tatum de hunters te slim af. Alleen Walid werd vlak voor de finish gepakt. En zo won er dus niet één, maar wonnen er víér BN’ers Hunted vips.

Verdeelde reacties

De meningen over deze finale zijn verdeeld. Sommige kijkers vonden het bloedstollend, maar anderen vinden het ongeloofwaardig dat de hunters zo snel het juiste extractiepunt kunnen achterhalen. “Dit programma wordt met de aflevering ongeloofwaardiger”, klinkt het bijvoorbeeld. “Weer spannend tot het einde”, staat daar tegenover.

Knap staaltje vakwerk van de Hunters om uit 22 vliegvelden de juiste te kiezen! Maar echt dik en dik verdiend lieve voortvluchtigen! In ‘t speciaal Kelvin die ook rekening hield met andere spelers! 💙👏🏼 Ben zó trots op ze🥺 #Hunted #HUNTEDNL #HuntedVIPS — Anna Tiecken (@AnnaTiecken) 28 februari 2022

Wat heerlijk, die chagrijnige hoofden van de Hunters! Altijd fijn! Hopelijk krijgen de Hunters minder mogelijkheden in volgende seizoenen. Zij kunnen echt teveel. Gelukkig hebben 4 personen het eind gehaald, yes!!! #HuntedVips #HuntedNL — Tess😍🥞🌼🇳🇱 (@CamstenCupcake) 28 februari 2022

Dit progamma word met de aflevering ongeloofwaardiger, ze staan weer eens toevallig op de juiste plek #huntedvips — franca (@formulaIando) 28 februari 2022

En ja hoor, daar viel semi spontaan de naam van vliegveld Teuge. Totaal niet gescript dit programma 😂 #huntedvips pic.twitter.com/NBSRqAbDWq — Renata (@RenataGroen17) 28 februari 2022

Wat heerlijk dat er gewoon 4(!) uit de handen van de Hunters zijn gebleven! Knap hoor, pff spannend weer tot het einde! #huntedvips — Anne-Margriet (@koffiewriter) 28 februari 2022

Je weet gewoon dat niet alles klopt, maar desondanks is het een heerlijk programma #huntedvips #HuntedNL — DdeG (@graaf74) 28 februari 2022

Nieuw favoriet programma: @HuntedNL. Wat een zinderende finale! #huntedvips — Job van Gasselt (@JobvanGasselt) 28 februari 2022

Wat een spannend einde van #huntedvips Mijn kat schrok van mijn geschreeuw.

Die afleidingsmanoeuvre van Walid en Nasrdin was een geweldige redding voor allen. — MacMariken (@MacMariken) 28 februari 2022

Bron: Hunted vips (AVROTROS)