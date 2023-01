Kijkers verrast door terugkeer van déze oude bekende in ‘Goede tijden, slechte tijden’

Kijkers zagen dat Ilyas zijn broer kwam waarschuwen voor zijn strenge vader. Ilyas’ broer Marwan runt namelijk de buurtsuper in Meerdijk. In de vorige afleveringen zag je hoe een neef ineens voor de deur stond, gestuurd door Marwans vader Sami. Als die neef een foto van Marwans moeder uit de winkel pakt en haar ‘dode vrouw’ noemt, gaan de twee mannen op de vuist. Na alles wat er in de buurtsuper is gebeurd, is het voor Marwan genoeg. Hij besluit de winkel meteen te sluiten.

Dat nieuws komt bij zijn familie in Marokko terecht en dan verschijnt dus ook Ilyas weer in beeld. “Papa is woest,” zegt hij. “Het spijt me, maar papa wil ik dat ik je laat weten dat hij je niet meer hoeft te spreken. Hij heeft je uit de familie gezet. Je bent zijn zoon niet meer.”

De comeback van Ilyas?

Toen Ilyas Meerdijk verliet, bleef er nog alle ruimte voor een comeback in Meerdijk. Of hij nu ook écht terugkeert, is niet bekend.

Goede tijden, slechte tijden is van maandag tot en met donderdag om 20.00 uur te zien op RTL 4 en vooruit te kijken bij Videoland.

Bron: RTL Boulevard