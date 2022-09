Kijkers vinden bijdrage van rijk gezin in ‘Steenrijk, straatarm’ maar karig

Steenrijk, straatarm maakt wekelijks de tongen los op Twitter. Elke aflevering ruilt een rijk gezin met een arm gezin en krijgen de deelnemers een kijkje in elkaars leven en financiën. Gisteren was het de beurt aan Claudia en Jan, het rijke gezin met een weekbudget van ruim € 1750, en Belinda met haar drie kinderen, het arme gezin met een weekbudget van € 100 per week.

Karige bijdrage in ‘Steenrijk, straatarm’

Het rijke gezin is naast het inruilen van hun weekbudget en huis niet verplicht om een extra bijdrage te leveren. Toch kiezen veel deelnemers daar aan het einde van een aflevering voor, omdat ze een band met het armere gezin voelen en graag wat van hun rijkdom delen. Die extra vrijwillige steun kan alleen maar in goede aarde vallen, zou je denken. Niet dus. Jan en Claudia besluiten Belinda en haar kinderen een jaar lang te ondersteunen met een boodschappenpakket van € 60 per maand. In totaal zo’n € 700 die het stel niet had hóeven geven, maar toch kijkt Twitterend Nederland er gek van op.

Ze noemen het een karig bedrag waar je tegenwoordig niks meer van kunt kopen en hadden verwacht dat Jan en Claudia wel wat meer van hun wekelijkse budget zouden weggeven.

En wat geven alle klagers zelf? Doneren die ook €720,- per jaar aan een arm gezin? #steenrijkstraatarm — KlompLoper®️ The original! a.k.a. HoutStiefelaar®️ (@KlompLoper) 8 september 2022

1 boodscappenpakket per maand van 60 euro? Karig zeg... #steenrijkstraatarm — Robert (@Stokstaartje020) 7 september 2022

#steenrijkstraatarm Met alle respect, 60 euro per maand is niks... — Marie-Jose van Vliet (@LadyIvy8) 7 september 2022

Rijke mensen die uiteindelijk ‘het gezin een heel jaar lang graag willen blijven volgen’ door hen blij (?) te maken met maar liefst €60,- per maand voor boodschappen. Dat is per jaar nog niet eens de helft van hun weekbudget 🤨#steenrijkstraatarm — Tynke (@Tyvamas) 7 september 2022

Even serieus: elke maand een basis boodschappenpakket ter waarde van 60,-?

Wat koop je nog voor 60,-?#SteenrijkStraatArm — Harma (@Harma_kps) 7 september 2022

Beter dan niets

Tussen een leger aan negatieve tweets zijn er ook positieve reacties te vinden. Niet iedereen vindt het namelijk een karige actie van het rijke gezin. ‘Beter iets dan niets’ en ‘ze hadden ook niks kunnen doen’, luiden de tegenreacties.

Iedereen heeft commentaar op die €60, maar ze hadden ook niks kunnen doen, ze kennen die vrouw niet eens. En daarnaast, hoeveel geven jullie maandelijks weg? #steenrijkstraatarm — :) (@overalklaarmee) 7 september 2022

Met €60 kun je wel houdbare producten en toilet-artikelen kopen. Ik vind het tof van het rijke gezin #steenrijkstraatarm. — @Cargien-😊😢 (@Carmeninmokum) 7 september 2022

