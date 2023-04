Kijkers vol bewondering over ‘jonge dappere helden’ in ‘Niet klein te krijgen’

In het programma worden Luuk, Emelie, Tibbe, Myrthe en Quinten gevolgd. Ze zijn allemaal ernstig ziek, maar blijven hoopvol. De 10-jarige Emelie heeft bijvoorbeeld pas kort geleden te horen gekregen dat ze een hersentumor heeft. Aan de dood wil ze absoluut niet denken: ze wil zich samen met haar tweelingzusje alleen maar op positieve dingen focussen. Zelfs in negatieve dingen ziet ze tegenwoordig iets positiefs: “Zelfs om het ruziën kunnen we lachen.”

“Het leven kan echt niet beter”

Paul laat ook duidelijk zien hoe ongelofelijk zwaar de ziekte is. Zo zit de 10-jarige Quentin midden in een zwaar chemotraject. Als Paul hem een bezoekje brengt in het ziekenhuis kan hij hem niet et woord staan omdat hij zich zo beroerd voelt. Als Quentin een paar dagen later zich goed genoeg voelt om voor de camera te verschijnen vertelt hij enigszins sarcastisch over zijn gemoedstand. “Ik ben goed wakker geworden. Ik voel me goed. Ik ben lonely. Moeders is weg. Mijn ouders zijn gescheiden. Ik heb kanker. Het leven kan echt niet beter. Ik zit echt op mijn toppunt.”

Dat de kinderen ondanks alle ellende nog zo positief blijven en zelfs grapjes maken, zorgt bij kijkers voor de nodige bewondering. Op Twitter regent het complimentjes over hun positieve levensinstelling.

