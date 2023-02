Kijkers vol lof over André en Jochem bij ‘Van Duin op de achterbank’

Jochem Meyjer maakt het al snel duidelijk als hij naast André op de achterbank schuift: vanavond zit hij naast zijn grote held.

Ontlading

In Van Duin op de achterbank voert André gesprekken met collega’s over het vak en alles wat met humor te maken heeft. Al snel blijkt dat hij en Jochem Meyer het zeker over één ding eens zijn: het maakt niet uit de omstandigheden zijn, humor breekt elke situatie en zorgt voor ontlading.

Openhartig gesprek

“Mijn ouders hadden een best wel ernstig auto-ongeluk gehad niet zo lang geleden”, vertelt Jochem openhartig. “Ze leven nog, dus het gaat goed. Mijn ouders lagen daar op de intensive care. Mijn moeder had een gebroken rug. Die kon zich niet verder bewegen. En mijn vader lag daar ook met allemaal gebroken dingen. Toen kwam een hele mooie dokter binnen en die zei: ‘Meneer Meyjer, ik ga u even overal betasten om te kijken of alles goed is.’ Waarop ik dan toch zeg: ‘Mama, ik weet dat je een gebroken rug hebt, maar wil je toch even omdraaien.’”

Het beste medicijn

“Daar moet ze dan toch om lachen”, vervolgt Jochem. “Weliswaar deed het wel pijn bij ze, maar dat is wel de humor.” André bevestigt: “Dat soort dingen kan het breken waar het vast zit.” Humor is volgens de twee het beste medicijn en maken zelfs de meest pijnlijke situaties, zoals begrafenissen en crematies, soms lichter. “Het zijn vaak toespraken die vol met lach zitten”, aldus André. “Dat geeft ontlading. En zeker na afloop.”

Lovende reacties

Net als vorige week - en bij elk programma van André - zijn de kijkers vol lovende reacties. Maar liefst 1,9 miljoen mensen keken naar de tweede aflevering van zijn nieuwe programma, zo blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. ‘Wat een HEERLIJK programma’, schrijft een kijker op Twitter. Een ander laat weten: ‘Wat een fijn programma. André van Duin en Jochem Meyjer zijn twee van de grootste clowns in het Nederlandse cabaret. Heerlijk lachen...’

Tekst gaat verder onder de Tweets.

Val toevallig in “Bij van Duin op de achterbank” geniaal — Gerard van den Berg (@gwcvandenberg) 17 februari 2023

Wat 'n geweldige combi: Andre van Duin en @jochemmyjer in één auto #bijvanduinopdeachterbank Ongecompliceerd lachen! En die waardering voor elkaars werk zónder dat 't te klef wordt ofzo. Ik hou d'r van! — Cat (@LetsCatSerious) 17 februari 2023

Bij Van Duin op de achterbank met (Jochem Myjer) wat een HEERLIJK programma ❤️ en mag AUB Animal Crackers terug op TV? (Desnoods als herhalingen) @OmroepMAX — EuroVisionTimeNL (@TonyG38108914) 17 februari 2023

Bij Van Duin op de achterbank

Bij Van Duin op de achterbank is elke vrijdag te zien om 21.20 uur op NPO 1. Na Youp van ‘t Hek en Jochem Myjer mogen ook Herman Finkers, Brigitte Kaandorp, Peter Pannekoek en Tineke Schouten in het programma aanschuiv... uh instappen. “Het worden vrolijke gesprekken”, verklapt André alvast over de volgende afleveringen.

Bron: NPO Radio 5