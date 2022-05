Kijkers vol lof over dramaserie Tweede Hans: “Pareltje op de vrijdagavond”

Kijkers praten op social media vol lof over deze dramaserie waarin een rol is weggelegd voor onder andere Stefan de Walle en Angela Groothuizen.

Tweede Hans

Het leventje van Hans (Stefan de Walle) en Marleen (Jacqueline Blom) kabbelt voort, maar wordt op z’n kop gezet als Hans aan de kant wordt geschoven door een reorganisatie bij het tuincentrum waar hij werkt. Meer dan een klein geldbedrag krijgt Hans niet mee. Maar vervroegd met pensioen gaan? Daar zit hij nog helemaal niet op te wachten. Tja, en dan?

Hans voelt zich afgedankt en ‘tweedehan(d)s’ terwijl hij zijn weg probeert te vinden in zijn nieuwe bestaan. Hij is niet alleen zijn baan en ritme kwijt, maar mist ook een doel in zijn leven. Omdat elke dag als weekend voelt, meldt Hans zich in de tweede aflevering aan bij het shantykoor waar hij zoveel plezier aan beleeft. Tot overmaat van ramp is daar óók al geen plek voor hem.

Reacties

De herkenbaarheid van de serie is voor de acteur de reden om ‘ja’ te zeggen tegen de rol, zo vertelt hij in gesprek met de VPRO Gids. “Ik houd van dat tragikomische, mensen ontroeren en laten lachen. Dit verhaal heeft het allemaal. Zo’n kerel die zich geen raad weet als hij ineens iets in de keuken moet doen of voor zijn kleinzoon moet zorgen, die toch de drang heeft om te bewijzen dat hij nog wat waard is… Het is een koningsdrama van de gewone man.”

De kijker thuis loopt met het verhaal weg. Ook tijdens en na de tweede aflevering van Tweede Hans regent het positieve reacties op social media.

#TweedeHans Briljante momenten met Martin die de buurman speelt en Jack Wouterse als lid van 'Shantykoor'! Mooi om de emoties te zien van Stefan. Ga zo door! — Max (@DagelijkseLezer) 6 mei 2022

Wat een pareltje is #tweedehans op mijn vrije vrijdagavond! — Lydia Los (@lydialos) 6 mei 2022

Arme man die Hans, ik heb zo met hem te doen...#tweedehans — Berry van den Bos (@berrybos) 6 mei 2022

#tweedehans wat een vaart zit erin, heerlijk!! Prachtige serie weer van @OmroepMAX #omroepmax — Odile DeFraye (@OdileDeFraye) 6 mei 2022

Angela Groothuizen is het leukst als ze niet in een showbizz-omgeving is en er gewoon puur natuur uitziet. Ze speelt nu wel een rol maar ik vind haar een heerlijk mens! #TweedeHans — Susanne (@suusonline) 6 mei 2022

(Fluitend scheetje in de bus) Pffffffrrrrrttttttt....



"Tjesezzz Leo, Jij bent nog laat open"#ikmoetlachen #tweedehans — Sebastiaan Zaal (@SebastiaanZaal) 6 mei 2022

Ik wil later ook bij een Shantykoor. #tweedehans — Marcoen Hopstaken (@marcoenhop) 6 mei 2022

Tweede Hans is iedere vrijdag om 21.30 uur te zien op NPO 1. Of bekijk de afleveringen alvast via NPO Plus.