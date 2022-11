Kijkers vol lof over Edino’s prestaties in heftige ‘Kamp van Koningsbrugge’-finale

Edino werd jarenlang vastgehouden op de boerderij van zijn vader in het Drentse Ruinerwold, waar hij zowel geestelijk als lichamelijk door zijn vader werd mishandeld. Dat hij zich tijdens de eindmissie van Kamp van Koningsbrugge, die zijn jeugdtrauma’s triggerde, niet gek genoeg liet maken om de handdoek in de ring te gooien, levert hem ‘diep respect’ op van kijkende Twitteraars.

Pittige finale ‘Kamp van Koningsbrugge’

Urenlang werden de drie finalisten van het programma (Chef’Special-drummer Wouter Prudon, voormalig profvoetballer Daphne Koster en Edino) bij wijze van oefening afwisselend in een oncomfortabele houding vastgebonden in een garagebox, op brute wijze verhoord door twee professionele ondervragers, en weer aan hun lot overgelaten, met een zak over hun hoofd en herrie op de achtergrond. Dit gebeurde nadat ze al fysiek én mentaal waren afgemat tijdens een vorig onderdeel.

Edino’s benarde situatie

Edino had het zichtbaar moeilijk in de steenkoude garagebox. “Ik was terug naar vroeger. Het vernederen, het boze geschreeuw en vervolgens weer de afzondering. Ik wilde dat gevoel niet meer krijgen. Het was de eerste keer dat ik dat weer op die manier ervoer”, vertelt hij over zijn ervaring. “We moesten vroeger alleen maar staan. Dan mochten we ook niet omvallen. Elke keer als we omvielen kregen we een tik.” Even doet de benarde situatie hem overwegen ‘no play’ te roepen – het codewoord voor als een ‘cursist’ écht niet meer verder wil – maar hij zet door. En zijn tomeloze inzet wordt beloond, want de drie finalisten zijn volgens Ray en Dai allemaal ‘opleidbaar’ – wat betekent dat ze Kamp van Koningsbrugge hebben gehaald.

Sterke man

Kijkers hebben er ‘diep respect’ voor. Twitteraar Danny neemt zijn pet voor Edino af. Anderen zien hem als een ‘sterke man’ en vinden het knap hoe hij ‘alles weet te relativeren’. Een enkeling schreeuwde zelfs plaatsvervangend ‘no play’ naar haar televisiescherm.

Pfff #Edino respect man, #KampvanKoningsbrugge als je dit in t echt ook hebt mee gemaakt en je er dan zo door heen slaat. Mijn pet neem ik diep voor je af. — 🏀 Danny 🏀 (@Guppie19833) 17 november 2022

"Niet alle dingen waar je voor kiest zijn leuk. Als ze maar waardevol zijn." Wat is Edino een sterke man, diep respect voor! #edino #kampvankoningsbrugge — Anneke (@annekegrobben) 17 november 2022

Alleen maar liefde en respect voor #Edino. Ongelooflijk knap hoe hij alles weet te relativeren en ondanks zijn herbelevingen nog aan z'n teamgenoten kan denken. Wauw. Wat een kracht heb je dan. #kampvankoningsbrugge — Dorine de Vries (@DorineVries) 17 november 2022

Wauw. Ik had al heel veel respect voor #Edino en de kinderen van Ruinerwold. Maar wat hier gebeurt, is bizar. Hij houdt vol ondanks zijn herbelevingen. Zoveel respect voor deze man. En ik maar 'no play' roepen voor hem naar het scherm. #kampvankoningsbrugge — Naomi van Hoofdtaal (@Hoofdtaalblog) 17 november 2022

Bron: Twitter