Kijkers vol lof over protestlied ‘Even tot hier’

Jeroen en Niels kwamen goed uit de startblokken met Even tot hier. De winnaars van de Televizier-Ring kwamen zaterdag met een protestlied over het kabinet. Aanleiding was het debat van afgelopen week rond de verkiezingsuitslag van de Provinciale Staten, waarbij de regeringspartijen forse verliezen leden. Het kabinet overleefde het debat en blijft zitten.

Op de melodie van ‘We zullen doorgaan’ van Ramses Shaffy zongen Jeroen en Niels ‘Ze zullen doorgaan’.

Negende seizoen ‘Even tot hier’

De twee maken dit jaar alweer het negende seizoen van het programma. De show, waarin Woe en Van der Laan op hun eigen wijze de actualiteit bespreken, is al jaren een grote kijkcijferhit. Het programma trekt gemiddeld rond de 2 miljoen kijkers.

Minder enthousiasme over ‘Alles is muziek’

Op RTL4 was zaterdag de eerste aflevering van Alles is muziek te zien. In deze nieuwe show met presentatrice Marieke Elsinga moeten twee panels muziek maken met alledaagse voorwerpen. Twitteraars blijken weinig enthousiast over het programma, dat ‘kinderachtig’ wordt genoemd en ‘slechte tv’.

Met 569.000 kijkers staat Alles is muziek op de veertiende plaats in de kijkcijferlijst van Stichting Kijk Onderzoek.

Het kabinet zal doorgaan! Al zal er voortaan een boze kamer zijn. 🔥 pic.twitter.com/T1avVouLZE — Even Tot Hier (@eventothier) 8 april 2023

Fantastisch was dit. Over Rutte4: ze zullen doorgaan. #EvenTotHier https://t.co/ZRxcTAdlYh — prof roos vonk (@roosvonk) 8 april 2023

Met dank voor de ondertiteling, het gaat soms zo vlug en hiermee komt het nóg meer binnen. Weergaloos!#eventothier #zijzullendoorgaan https://t.co/xaywV1iqV3 — LiesbethvBerkel💙🌻 (@LiesbethvBerkel) 8 april 2023

Klimaatangst is een lachertje vergeleken bij wat er net door mij heenging toen ik 10 minuten #allesismuziek terugkeek https://t.co/hFnBy4hQYI — Mies (@MiesBee) 9 april 2023

Leuk geprobeerd, maar dit kan gewoon niet. Tv makers vallen in herhaling met dat hysterische quiz format. Dat geforceerde enthousiasme over de kleinste dingen, daar prikt een kijker doorheen. Heel misschien leuk voor op een feestje, maar niet voor op tv #allesismuziek — notkarlsfamily (@notkarlsfamily) 8 april 2023

Bron: AD/Twitter