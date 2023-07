Kijkers vragen zich af bij deze ‘B&B vol liefde’-deelnemer: “Waarom doet hij mee?”

Martijn is namelijk vooral druk met... ja, met wat eigenlijk? Hij is druk met van alles en nog wat, behalve met zijn vrouwen. Hij heeft ’s ochtends geen zin om te praten, daarna is hij met van alles te druk en hij lijkt ook weinig geïnteresseerd in zijn vrouwen die speciaal voor hem naar Thailand zijn gekomen.

Botte hork

En dat valt ook de kijkers op. Ze vinden hem een ‘eersteklas botte lul’ en vragen zich maar één ding af: waarom doet Martijn mee? Is het een marketing truc voor zijn B&B?

De dates lopen moeizaam en waar de vrouwen hem overspoelen met informatie en leuke cadeautjes, leunt Martijn meer op zijn kwaliteiten. Hij is namelijk niet zo’n prater, legt hij uit. Een kijker schrijft: ‘Je wil ook niet veranderen, dus moet je je ook niet langer verontschuldigen. Het wordt een beetje vervelend.’

Martijn is toch echt een eersteklas botte lul. Lekker tijdens de eerste “date” even over de andere vrouw roddelen die ontzettend haar best doet en dan ook nog zeggen “dat zegt meer over jou “als” over mij”. Bah Martijn! #benbvolliefde — Liza (@LizA2012) 25 juli 2023

Martijn heeft het gezellig met diana maar vindt haar lichaam niet aantrekkelijk. Serieus martijn? Je hebt haar zelf uitgenodigd. En kijk even naar jezelf. #benbvolliefde martijn pic.twitter.com/hJGKe8PWue — nelisje69 (@nelisje69) 25 juli 2023

Martijn is geen ochtendmens. Geen middagmens en geen avondmens. #benbvolliefde — 010 United 🔴⚪⚫ (@normaliseblend) 25 juli 2023

Waarom heb ik toch zo'n idee dat Martijn puur meedeed als marketing truc voor zijn b&b...... 🤔 #benbvolliefde pic.twitter.com/2aPCmHYos6 — Chan9. × (@ChanienwithCh) 25 juli 2023

Nu stoppen Martijn, met dat geneuzel dat je niet galant bent of wat dan ook. Je wil ook niet veranderen, dus moet je je ook niet langer verontschuldigen. T wordt een beetje vervelend. #benbvolliefde — Siska (@siskadegries) 25 juli 2023

Martijn heeft eigenlijk geen tijd voor een relatie #benbvolliefde — Teun Plugge (@tplugge) 25 juli 2023

Heeft Martijn niet gewoon meer aan een mail order bruid? #benbvolliefde — M.Elbertsen (@m_thing67) 25 juli 2023

Dit kost Martijns B&B

Benieuwd geworden naar het Nederlandse B&B-pareltje in het Thaise Hua Hin? Of benieuwd of Martijn in het écht ook zo is als op tv? Je kunt de B&B boeken en de goedkoopste kamer is maar €17. Koopje toch?

Bron: LoveReality