Presentatrice Martine van Os gaat in het elfde seizoen van Wij zijn er bijna! weer met een groep gepensioneerde Nederlanders op reis in het buitenland, Spanje deze keer. In 33 dagen leggen ze bijna 3000 kilometer af en bezoeken ze 13 campings in het Spaanse binnenland. Vanaf de Cantabrische kust reist de groep dwars door het binnenland richting de zuidkust.

Kennismaking ‘We zijn er bijna!’

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen gaat de reis van start en maken de ruim een miljoen kijkers kennis met de groep. En met de reisleiders van dit seizoen: Ger en Evelyne Timmer. Dit stel zorgt er dit jaar voor dat de reis goed zal verlopen. De kijkers zijn maar al te blij dat ze alle avonturen onderweg weer kunnen volgen. ‘Ik vind maar weinig dingen zo ontspannend als kijken naar We zijn er bijna!’, schrijft een van de kijkers op Twitter. ‘Ik kan niet wachten tot ik oud genoeg ben om mee te mogen’, vult iemand anders aan.

Sjaak is favoriet

Maar de kijkers hadden het vooral over reiziger Sjaak, die al na één aflevering de favoriet van dit seizoen is. Niet alleen omdat hij veel weet en heel aardig is, maar vooral om zijn nu al beroemde: “Zonder wijn alleen maar chagrijn!” Volgens een kijker nu al dé uitspraak van dit seizoen. Wijn blijkt een terugkerend thema, want ook reisleider Evelyne lust wel een glaasje. “Ik kan me niet voorstellen dat ik even ga lunchen met een glas melk”, vertelde ze. “Geen maaltijd zonder wijn”, aldus haar echtgenoot Ger. Dat konden de kijkers wel waarderen.

