Kijkers ‘We zijn er bijna’ rollen van de bank door déze grappige verspreking

Dit jaar gaan ze dwars door de Spaanse binnenlanden. Martine doet elke dinsdag verslag van het wel en wee van de vakantiegangers.

Met ‘We zijn er bijna’ naar Córdoba

In de aflevering van dinsdag reizen ze naar wat dorpjes in de buurt van Córdoba. Als alle campers en caravans weer op hun plaats staan, kunnen de deelnemers met z’n alleen een duik nemen in het zwembad. Om vervolgens de stad te gaan verkennen.

Vervelende stoeprandjes

Na enkele dagen pakken de gepensioneerde echtparen weer alle spullen in om hun tocht te vervolgen. Dit keer overnachten is ze op een camping in het stadje El Rocío. Vanwege de vervelende stoeprandjes rond elke kampeerplek is het nog best lastig om de campers en caravans op hun plek te zetten. Gelukkig zijn ze met een grote club en steekt iedereen de handen uit de mouwen.

Tijd voor bier

Als eenmaal alles weer staat, hebben ze wel een drankje verdiend. “Het is nu tijd voor bier”, roept iemand. Vervolgens worden de flessen wijn en blikjes bier opengetrokken. Na al die inspanning smaakt het heerlijk. “Als engeltjes op je tong zitten te zingen”, zegt een van de vakantiegangers. Uh... watte?

Leuke televisie

Kijkers komen niet bij van het lachen en gaan op Twitter helemaal los op die uitspraak. ‘Bier. Als engeltjes op je tong eh... zingen. Netjes hoor’, schrijft een kijker. Iemand anders reageert met: ‘Die oudjes zuipen wat af...’ Maar ach, we verspreken ons allemaal weleens. Het zorgt in ieder geval voor leuke televisie.

Als engeltjes op je tong zitten te zingen?? #wezijnerbijna — SandraG🇺🇦 (@sandra_G66) 30 augustus 2022

die engeltjes píesen toch op je tong?#wezijnerbijna — Heldinne (@Heldinne) 30 augustus 2022

Bier. Als engeltjes op je tong eh… zingen.



Netjes hoor.#wezijnerbijna — xchielx (@michellecorbeau) 30 augustus 2022

Als engeltjes op je tong zingen? Bij mij zeiken ze altijd 🤣 #wezijnerbijna — ⇙ 🫧♡ 𝐒ί𝕤 ♡ 🫧 (@sisontwitt) 30 augustus 2022

Alsof engeltjes op je tong zingen bij het drinken van een heerlijk biertje #wezijnerbijna🤣 — Vincent (@Vivins1) 30 augustus 2022

"Heerlijk. Als engeltjes op de tong zitten te zingen" #wezijnerbijna — :: Iris :: (@IrisWasJustAKid) 30 augustus 2022

Bron: We zijn er bijna!, Twitter