Kijkers ‘Wie is de mol?’ in een deuk om steenkolenengels tijdens opdracht

Maar zeg eens eerlijk: hoe goed is jouw Engels tijdens zo’n spannende eerste opdracht?

Seizoen 23 ‘Wie is de mol?’

Het decor voor het 23e seizoen van Wie is de Mol? is Zuid-Afrika. Dit weekend begon de jacht naar de mol. De tien deelnemers dit jaar zijn ELLE-hoofdredacteur Anke de Jong, actrice Annick Boer, onderzoeksjournalist Daniël Verlaan, presentator Jurre Geluk, Olympisch zwemkampioene Ranomi Kromowidjojo, presentator Sander de Kramer, zangeres Sarah Janneh en acteur Soy Kroon.

Lugubere opdracht

Fans zijn lyrisch over de eerste aflevering. Vooral omdat het meteen al méga spannend is. Het begint gelijk goed: de eerste opdracht in Zuid-Afrika is namelijk redelijk luguber. De kandidaten zitten namelijk in duo’s opgesloten in een kist. Ze krijgen alleen de hint ‘think outside the box’ om te ontsnappen. Al snel komen een paar BN’ers erachter dat er een lichtschakelaar aan de buitenkant van de kist zit. Daarna moeten ze erachter komen welke kleur vragen ze moeten beantwoorden. Maar vanuit de kist is het best lastig om contact te maken met voorbijgangers. En dan moet je ook nog Engels praten...

Steenkolenengels

Vooral dat laatste blijkt moeilijk te zijn. Sommigen blijven stug Nederlands praten en anderen proberen wel in het Engels duidelijk te maken wat er aan de hand is maar, maar heel vloeiend gaat dat niet. ‘Can you do the light on?’, ‘What color is the most?’ en ‘Can you point on the card where it is?’, klinkt het tijdens de spannende opdracht. Kijkers thuis moeten hard lachen om het steenkolenengels van de kandidaten. ‘With their English they can come an end’, grapt een kijker. Een ander reageert met: ‘Mijn 8-jarige spreekt nog beter Engels’.

“Hello please come to the box”

Het steen kolen Engels is er weer hoor XD #widm #widm2023 — Emma (@Emmalodejo) 7 januari 2023

Mijn 8 jarige spreekt nog beter Engels... 😳😅 #widm — NMISP (@nmisp) 7 januari 2023

Het Engels is dit jaar weer van hoge kwaliteit jongens. Yes, people can do the light on for you in the box #widm — Kirs⁶³_⁷⁷💙🥹GEORGE WON (@KirstenGR77) 7 januari 2023

Ik weet dat dat niet is waar het spel om draait, maar mijn hemel, wat spreken veel kandidaten toch tenenkrommend slecht Engels 🙈 #widm — Rianne (@Pianoe82) 7 januari 2023

zelfs m’n ex spreekt beter engels en die antwoordde ooit in een taxi op de vraag waar hij naartoe wilde met ‘okidokie’ #widm — emma - ☃️❄️ (@hetisemma) 7 januari 2023

Wat spreken we toch goed Engels 😅 #widm — Rikk. • #widm (@Rikkkiee) 7 januari 2023

Eigenlijk mogen Nederlanders niet zeuren over het niveau Engels van Louis van Gaal. Man man man. #widm #widm2023 — Ben Visser (@bentino_txt) 7 januari 2023

omg ze kunnen echt geen engels 😭 #widm — sky hrts hols 🎧 (@headlinerry) 7 januari 2023

can you do the light on IK GA STUK #widm — Salma⁷🇲🇦 (@jiminfiary) 7 januari 2023

What color is the most? #widm — Mark de Boer (@markmdeboer) 7 januari 2023

“Can you do the light on” 😂 heerlijk dit #widm — Ivanne (@ivannesanting) 7 januari 2023

Bron: Wie is de mol?, Twitter